Экстремальная магнитная буря — как она проходит и когда закончится

В пятницу 11 октября, на Земле продолжается очень сильная магнитная буря.
«В настоящий момент магнитная буря ослабела до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Причиной стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, которая случилась рано утром в среду. Буря началась в четверг вечером со среднего уровня (класс G2), быстро усилилась до класса G3, а затем и до G4.
«По всей видимости, пик нынешней вспышки пришёлся на период после полуночи, когда индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 8,33 единицы», — отмечает Леус.
Кр в 8 единиц соответствует очень сильной магнитной буре, а 9 — максимально возможная величина, это экстремальная буря.
«Усиление магнитной бури. До высшего балла не хватает около 10 % амплитуды. Земля в облаке плазмы. Скорость солнечного ветра не снижается и держится на уровне 200 % от нормы. Плотность плазмы — 1 000 % от нормы», — информировала в начале ночи Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно последним прогнозам, буря будет не такой долгой, как ждали сначала. Сегодня в первой половине она будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной (классы G3-G4), потом начнёт ослабевать. В субботу она продолжится, но на уровне от слабого до среднего (G1-G2). В ночь на воскресенье она должна прекратиться.
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