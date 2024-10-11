Экстремальная магнитная буря — как она проходит и когда закончится

«В настоящий момент магнитная буря ослабела до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Причиной стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, которая случилась рано утром в среду. Буря началась в четверг вечером со среднего уровня (класс G2), быстро усилилась до класса G3, а затем и до G4.

«Усиление магнитной бури. До высшего балла не хватает около 10 % амплитуды. Земля в облаке плазмы. Скорость солнечного ветра не снижается и держится на уровне 200 % от нормы. Плотность плазмы — 1 000 % от нормы», — информировала в начале ночи Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ .

Согласно последним прогнозам, буря будет не такой долгой, как ждали сначала. Сегодня в первой половине она будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной (классы G3-G4), потом начнёт ослабевать. В субботу она продолжится, но на уровне от слабого до среднего (G1-G2). В ночь на воскресенье она должна прекратиться.