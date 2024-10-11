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Общество Экстремальная магнитная буря — как она проходит и когда закончится

Экстремальная магнитная буря — как она проходит и когда закончится

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3 комментария

В пятницу 11 октября, на Земле продолжается очень сильная магнитная буря.

«В настоящий момент магнитная буря ослабела до слабого уровня, класса G1, но, скорее всего, это краткосрочные колебания геомагнитного поля, и в ближайшие часы она вновь усилится», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Причиной стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, которая случилась рано утром в среду. Буря началась в четверг вечером со среднего уровня (класс G2), быстро усилилась до класса G3, а затем и до G4.

«По всей видимости, пик нынешней вспышки пришёлся на период после полуночи, когда индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 8,33 единицы», — отмечает Леус.

Кр в 8 единиц соответствует очень сильной магнитной буре, а 9 — максимально возможная величина, это экстремальная буря.

«Усиление магнитной бури. До высшего балла не хватает около 10 % амплитуды. Земля в облаке плазмы. Скорость солнечного ветра не снижается и держится на уровне 200 % от нормы. Плотность плазмы — 1 000 % от нормы», — информировала в начале ночи Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно последним прогнозам, буря будет не такой долгой, как ждали сначала. Сегодня в первой половине она будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной (классы G3-G4), потом начнёт ослабевать. В субботу она продолжится, но на уровне от слабого до среднего (G1-G2). В ночь на воскресенье она должна прекратиться.

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Комментарии
3
hoboot
1 час
сенсорные экраны иногда фрезят, брелки автосигнализации, датчики некоторые, мышки беспроводные, это то что я заметил.
Dmitry_SPB_
2 часа
Ничего не чувствуется, какая-то не очень ощутимая магнитная буря..
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