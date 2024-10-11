На Эвересте нашли останки альпиниста, пытавшегося первым в истории человечества покорить гору

Останки альпиниста Эндрю Сэнди Ирвина нашли на склонах Эвереста. Другие экстремалы заметили вмерзшую в лед ногу в ботинке и носок с инициалами. Как пишет National Geographic, находку передадут на экспертизу и по ДНК установят личность погибшего.

Сейчас же предполагается, что альпинисты нашли останки Эндрю Ирвина, пропавшего 100 лет назад во время восхождения на гору. Отмечается, что кожа на ботинке потрескалась и износилась от возраста, а подошва была укреплена стальным гвоздями с ромбовидным узором. Такое оборудование альпинисты использовали раньше, пока не были придуманы современные «кошки».

Вместе с Ирвином пропал и Джордж Мэллори, но его останки нашли еще в 1999 году. В последний раз живыми их видели 8 июня 1924 года, когда альпинисты пытались первыми в истории покорить вершину Эвереста. Доподлинно не известно, удалось ли им осуществить задуманное.