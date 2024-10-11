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Общество На Эвересте нашли останки альпиниста, пытавшегося первым в истории человечества покорить гору

На Эвересте нашли останки альпиниста, пытавшегося первым в истории человечества покорить гору

2 024
5 комментариев

Останки альпиниста Эндрю Сэнди Ирвина нашли на склонах Эвереста. Другие экстремалы заметили вмерзшую в лед ногу в ботинке и носок с инициалами. Как пишет National Geographic, находку передадут на экспертизу и по ДНК установят личность погибшего.

Сейчас же предполагается, что альпинисты нашли останки Эндрю Ирвина, пропавшего 100 лет назад во время восхождения на гору. Отмечается, что кожа на ботинке потрескалась и износилась от возраста, а подошва была укреплена стальным гвоздями с ромбовидным узором. Такое оборудование альпинисты использовали раньше, пока не были придуманы современные «кошки».

Вместе с Ирвином пропал и Джордж Мэллори, но его останки нашли еще в 1999 году. В последний раз живыми их видели 8 июня 1924 года, когда альпинисты пытались первыми в истории покорить вершину Эвереста. Доподлинно не известно, удалось ли им осуществить задуманное.

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Комментарии
5
263784231
49 минут
Героические люди - с тем снаряжением и экипировкой, что у них были, взойти на Эверест даже сейчас вряд ли кто-нибудь смог бы.
radon
18 минут
А ДНК с чьим сравнят?
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