«Гигант» возвращается. Легендарные Ушаковские бани в Петербурге заработают снова

Источник: ООО «НИиПИ Спецреставрация» / Мария Шапченко









Бани «Гигант» на улице Зои Космодемьянской, известные в народе как Ушаковские, спустя 20 лет снова распахнут свои двери. «Фонтанка» поговорила с руководителем проекта Иваном Фастом и архитектором Марией Шапченко о том, какой будет вторая жизнь крупнейшего в Ленинграде банного комплекса, и показывает, как он будет выглядеть изнутри и снаружи.

История и состояние бань

Бани «Гигант» авторства архитектора Александра Никольского, одной из звезд ленинградского конструктивизма, на момент постройки в 1928–1930 годах были крупнейшими в Ленинграде, они были рассчитаны на 4000 посещений в день. Это было вызвано необходимостью — ванные комнаты в окрестных домах были далеко не у всех.

Во время Великой Отечественной войны здание практически не пострадало и продолжало эксплуатироваться по назначению. К середине 1980-х годов на территории комплекса построили трансформаторную подстанцию, вытрезвитель и складские помещения. С 1981 года часть комплекса стала использоваться под офисы, часть — осталась «банной». В 1990-е годы здание надстроили третьим этажом, а со стороны двора пристроили склад. С 2006 года бани полностью вывели из эксплуатации.

«Здание сейчас в аварийном состоянии: кирпичные стены сильно деструктированы, частично утрачены перекрытия, кровли, имеются трещины в кладке, дворовая часть множественно перестроена и находится в руинированном состоянии, — рассказал руководитель проекта Иван Фаст. — Мы приобрели его на торгах у города в 2022 году с обязательством провести его реставрацию и восстановление».

1 из 8 Источник: Иван Фаст

За прошедшие с момента вывода из эксплуатации годы бани пережили несколько пожаров, доступ в здание ограничен не был, и его заваливали мусором, также оно разрушалось от осадков, констатировал собеседник.

Город несколько раз пытался продать комплекс с торгов, но покупатели все не находились. Вероятнее всего, потенциальных инвесторов отпугивали сильные разрушения и опасения, что восстановление окажется невозможным. Да и статус памятника также накладывает сложности на реализацию проекта.

«Мне оно понравилось с первого взгляда, я увидел в нем потенциал, и мы с партнерами решили попробовать восстановить социально значимый исторический объект», — пояснил Фаст.

Архитектор рассказал, что изначально бани строились из материалов от разобранных соседних зданий. Средства были ограничены, поэтому и качество строительства оставляло желать лучшего.

Обследование фундамента, которое провело ООО «НИиПИ Спецреставрация», показало: основание выполнено из бутового камня и требует усиления. Наружные стены сделаны из керамического дореволюционного кирпича и также требуют частичной перекладки и усиления, межэтажные перекрытия — аварийные и требуют полной замены. «Таким образом, потребуются внушительные реставрационные мероприятия по восстановлению сохранившихся элементов (дымовых труб, стен, фундаментов) и устройству новых конструкций», — пояснила руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (связана с НИиПИ «Спецреставрация») Мария Шапченко.

Разрешение на противоаварийные работы новый владелец получил в 2024 году, они велись параллельно с дообследованием здания. На сегодняшний день из здания вывезен весь мусор, осуществлен демонтаж части аварийных конструкций, установлено ограждение территории.

Согласно данным СПАРК, ООО «Тэрос» зарегистрировано в 2021 году в Челябинской области. Компанией в равных долях владеют Алексей Александров, Евгения Кравчук, Александр Николаев, Ирина Ратцева и Денис Чугунов. Компания выкупила бани «Гигант» на торгах в 2021 году за 38 млн рублей. Ушаковские бани «Гигант» являются памятником регионального значения.

Какой будет вторая жизнь «Гиганта»

«Мы решили сохранить прежнее историческое название „Гигант“, и я думаю, они сохранят за собой эту репутацию как самые большие бани Петербурга и это название максимально отражает их суть. А также написание слова „ГИГАНТ“ максимально соответствует стилю конструктивизм. Слово „Ушаковские“ из наименования уйдет», — прокомментировал Фаст.

По плану Комплекс должен распахнуть свои двери для посетителей в конце 2026-го — начале 2027 года. Зданию планируется вернуть его исторический песочно-бежевый цвет, определенный по итогам проведенного исследования. Кроме того, будут восстановлены и терракотовые акценты между окнами — как и задумывал изначально Никольский.

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«Из главных особенностей проекта — восстановление исторической функции здания, — подчеркнул Иван Фаст. — Мы не приспосабливаем его под новые, не вписывающиеся в его структуру назначения, а возрождаем исторический банный комплекс, который заложен в основу его задумки Никольским».

Архитектор пояснил: в изначальном проекте внутренние пространства были максимально открытыми. Для этого при строительстве здания была использована каркасная система. «Мы совместно со „Спецреставрацией“ постарались максимально сохранить этот принцип проектирования и не дробить внутренние пространства большим количеством перегородок, как это было сделано в позднесоветское время. Здание состоит из двух прямоугольных частей, соединенных полукруглым объемом», — добавил собеседник.

Как рассказал представитель инвестора, банный комплекс будет работать в среднем ценовом сегменте. Разделения на женское и мужское отделения в проекте нет — комплекс будет для совместного посещения, также предусматривается посещение с детьми. В течение дня будут действовать разные тарифы, по утрам — специальные для пожилых людей, в дневное — для семей с детьми. Поэтому объект будет доступен для всех категорий граждан, подчеркнули в компании.

На первом этаже комплекса в радиусной части расположится входная группа и холл, в прямоугольных частях — мужская и женские раздевалки. На втором этаже планируется размещение банного комплекса, включающего в себя 10 бань, каждая из которых имеет собственную тематику и ритуал парения. Кроме того, предусмотрены бани для индивидуального парения и СПА. Во второй половине второго этажа будет расположено кафе.

На 3-м этаже также планируется несколько бань и выход в солярий на крыше. Пускать сюда планируется только посетителей с 16 лет — по соображениям безопасности.

«Посетители смогут перемещаться между разными функциональными зонами по лестницам, расположенным в исторических местах и восстановленным в своих габаритах», — пояснил Фаст.

Во дворе инвестор разместит то, чего не было в банях во время их ленинградского периода, — открытые всесезонные подогреваемые бассейны.

«С целью максимального сохранения памятника бассейны решено разместить не в историческом объеме здания, а на территории, где уже многократно перестраивались внутренние корпуса. Их конструкции не представляют исторической ценности и могут быть адаптированы под устройство бассейна. Такое решение является щадящим для ценных элементов объекта культурного наследия», — рассказала Мария Шапченко.

Внутреннюю отделку еще пока только продумывают, компания показала несколько набросков, как могут выглядеть помещения.

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Изначально при строительстве бань внутренняя отделка была, мягко говоря, очень скромной: глинобитный пол, окрашенные стены, в мокрых зонах — клинкерная плитка. Но изначальная отделка нигде не сохранилась, так как ориентировочно в 60-70-х годах был произведен ремонт и все «внутренности» покрыли белой керамической плиткой.

«Таким образом, аутентичные интерьеры в здании утрачены. Пространства душевых, моечных и парных носили утилитарный характер и не отличались качеством и обликом отделочных материалов. Горожане посещали бани в силу отсутствия ванных комнат в квартирах и общежитиях. Мы сохраняем функционал здания, но даем ему современное наполнение. При приспособлении мы разрабатываем современные интерьеры, отсылающие к архитектурному облику здания и конструктивизму — стилю новаторскому и отказывающемуся от прошлого», — прокомментировал планы архитектор.

Третий этаж в прямоугольной части здания — это уже поздняя надстройка. Сейчас она практически полностью разрушена пожарами, а то, что осталось от нее, демонтировано в рамках противоаварийных работ. Восстанавливать эту надстройку не планируется, так как ее не было в первоначальном проекте архитектора Никольского.

«Вся дворовая часть также была застроена хозпостройками и нарушала архитектурный облик здания, многие оконные проемы были заложены. Также в здании были устроены огромные проемы — ворота для работы автосервиса. Это все будет убрано, и зданию вернется его первоначальный архитектурный облик и функционал», — говорит Фаст.

Собеседник рассказал, что Никольский в изначальном проекте хотел реализовать решение с плоской кровлей, что характерно для стиля конструктивизм, чтобы разместить на ней солярий, также в дворовой части он хотел сделать бассейн под открытым небом.

«К сожалению, из-за ограниченного финансирования эти решения не были реализованы, но в нашем проекте реставрации мы решили восстановить историческую справедливость и сделать в радиусной части эксплуатируемую кровлю с солярием на летний период, ведь с нее открывается отличный вид на парк. И в дворовой части на месте позднесоветских построек также будет построено два открытых бассейна, которые будут функционировать круглогодично», — пояснил руководитель проекта.