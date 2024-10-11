В Санкт-Петербурге прошла первая конференция для сотрудников региональных музеев

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Конференция объединила команды из 25 музеев Омской, Томской, Оренбургской, Смоленской, Псковской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Санкт-Петербурга.

Три дня ведущие музейные эксперты России проводили лекции, дискуссии и практические занятия по профильным темам — имиджу музеев, работе с целевыми аудиториями, визуальным коммуникациям, стратегиям продвижения и возможным партнерствам. Экспертизой поделились заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков, заведующий учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» экономического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Капков, заместитель директор «Театра наций» Екатерина Василенко и другие.

Как рассказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», основным инструментом проекта «Родные музеи» в прошлом году была акселерация: тогда организаторы вместе с экспертами музейщикам помогали доработать их культурные проекты. В итоге это вылилось в региональную конференцию, которая стала профессиональной площадкой для обмена опытом и наработками. В этом году решили организовать уже большое событие для всех регионов.

— Осознанный музей должен быть готов к дискуссии со всеми, — говорит Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе. — Точно так же, как музей строит общение с посетителем, так и музейным сотрудникам важно вести диалог друг с другом. Конференция — прекрасно подходящая для этого площадка. Это особенно важно в такой огромной стране, как наша: музеев много, рутины полно, но сознание общности — бесценно.