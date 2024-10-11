Как отдыхаем в новогодние праздники в начале 2025 года: календарь выходных и рабочих дней

Новый год уже не за горами. Этот праздник принесет с собой 11 выходных дней. Уже сейчас пора планировать, как вы хотите провести длинные праздники. Для этого стоит знать, когда именно они пройдут.

Новогодние праздники начнутся уже 29 декабря 2024 года и будут идти вплоть до 8 января включительно. Первым днем, в который придется трудиться, будет четверг, 9 января. Так что рабочая неделя обещает быть короткой.

Новый год — это не единственные длинные выходные в 2025 году. Также продолжительные праздники ждут россиян в мае. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале .

А еще эти дни являются прекрасной возможностью увеличить себе отпуск. Например, можно взять дни 9 и 10 января, чтобы провести на каникулах сразу 15 календарных дней. В мае за счет праздничных и отпускных дней можно отдохнуть больше двух недель, если уйти в отпуск 28, 29 и 30 апреля, а после — 5, 6 и 7 мая. Однако по деньгам выгоднее всего отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней — это июль и октябрь. Как выиграть в деньгах или днях отпуска, мы написали в отдельном материале.