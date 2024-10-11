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Образ жизни Работа Как отдыхаем в новогодние праздники в начале 2025 года: календарь выходных и рабочих дней

Как отдыхаем в новогодние праздники в начале 2025 года: календарь выходных и рабочих дней

Перед каникулами россиян ждут шесть рабочих дней

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Россияне будут отдыхать 11 дней

Новый год уже не за горами. Этот праздник принесет с собой 11 выходных дней. Уже сейчас пора планировать, как вы хотите провести длинные праздники. Для этого стоит знать, когда именно они пройдут.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. По сравнению с прошлым годом количество выходных увеличится на один день.

Новогодние праздники начнутся уже 29 декабря 2024 года и будут идти вплоть до 8 января включительно. Первым днем, в который придется трудиться, будет четверг, 9 января. Так что рабочая неделя обещает быть короткой.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре

Однако перед праздниками придется поднапрячься. В конце декабря уходящего года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 23 по 28 декабря.

В России праздничные дни, если они совпадают с выходными, переносят на другие даты. Субботу, 4 января, перенесут на 2 мая (пятница), а воскресенье, 5 января, перейдет на 31 декабря (среда).

Новый год — это не единственные длинные выходные в 2025 году. Также продолжительные праздники ждут россиян в мае. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, можно почитать в нашем материале.

А еще эти дни являются прекрасной возможностью увеличить себе отпуск. Например, можно взять дни 9 и 10 января, чтобы провести на каникулах сразу 15 календарных дней. В мае за счет праздничных и отпускных дней можно отдохнуть больше двух недель, если уйти в отпуск 28, 29 и 30 апреля, а после — 5, 6 и 7 мая. Однако по деньгам выгоднее всего отдыхать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней — это июль и октябрь. Как выиграть в деньгах или днях отпуска, мы написали в отдельном материале.

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