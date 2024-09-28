«На майских отдохнула месяц»: найден способ законно увеличить отпуск в два раза в 2025 году

Коллеги завидуют тем, кто умеет правильно организовывать отпуск Фото: Евгения Бикунова Поделиться Поделиться





В следующем году есть возможность уйти в отпуск на два месяца. Причем законно. Увеличить отдых почти в два раза можно с помощью праздничных выходных. И получится, что работать не будешь 61 день вместо законных 28. При этом, как выяснил V1.RU, к такому распределению отпуска у менеджеров по персоналу и руководителей нет никаких претензий.

61 вместо 28

Идеальный отпуск на 2025 год Фото: Евгения Бикунова Поделиться Поделиться





Схема, как «отдохнуть два месяца в 2025 году, если у вас отпуск всего 28 дней », с первого взгляда кажется сложной. Но, подсчитав и правильно распределив даты, можно значительно продлить отдых.

Специалисты по персоналу признают, что работники время от времени предпринимают попытки воспользоваться праздничными датами для увеличения отпуска.



— Мы ни разу не анализировали фактические отпуска — только остатки, — признает менеджер по персоналу одной крупной российской компании. — И, по моим наблюдениям, наиболее часто продлевают в майские праздники. Но в остальные даты таких попыток обычно никто не делает.

Например, Арина гораздо больше любит отдыхать, чем приходить на работу и изображать там бурную деятельность. Она и поделилась с нами секретом идеально длинного отпуска на 2025 год . Еще немного, еще чуть-чуть — и она начнет одолевать кадровиков, требуя отпустить ее именно в эти даты.



— Уходить в отпуск надо сразу в январе. Мы берем 9 и 10 января, получая с учетом праздников сразу 12 дней отдыха подряд, — рассказывает Арина.

Остаток января, февраль и март придется поработать. Впрочем, там тоже будут выходные и праздники — 23 февраля и 8 марта . Но дальше начинается апрель, который тоже надо будет пережить без отпуска почти весь.

Следующий отпуск, по словам Арины, в следующем году стоит взять уже в июне. На целых три дня: на 9, 10 и 1 1 июня . И вместо трех дней отдыхаем сразу девять.



— Да, остаток лета и два осенних месяца придется работать. Но помните, что в отпуск надо уходить еще в ноябре, — напоминает Арина. — Берем три дня, 5, 6 и 7-е число. И отдыхаем с 2-го по 9-е. То есть вместо трех дней — сразу восемь. Таким образом, мы разбили всего 14 дней положенного отпуска и получили вместо них целых 45 дней законного отдыха. И это еще не всё. У нас остаются обязательные две недели. Те 14 дней , которые нужно отдохнуть подряд. Их мы бросаем на любой месяц в году. Например, в августе, с 11-го по 24-е. Улетаем, конечно же, в субботу, а лучше в пятницу вечером. Таким образом, вместо 14 дней отдыхаем 16. Итого, взяв 28 дней отпуска, вы сможете отдохнуть целый 61 день , то есть два месяца.

Закон такую разбивку отпуска не запрещает. Хоть и очень хочется, да и просто завидно от такой продуманности. менеджер по персоналу

Арина признается, что начала оттачивать игры с календарем в этом году, совершенно не обращая внимания на косые взгляды коллег по офису.

— Я так месяц отдохнула в этом году на майских, — говорит Арина. — Взяла отпуск с 15 апреля по 28-е и плюсом 2, 3, 6, 7 и 8 мая. Таким образом, у меня вышел целый месяц в Краснодарском крае. Словно в школе оказалась и летние каникулы. На работе спокойно отпустили и ничего не имели против. Им даже лучше, когда я под ногами не болтаюсь. Еще и отпускные хорошие заплатили.

«Это классно, пускай отдыхают, почему нет?»

Отпуск важно планировать Фото: Алексей Волхонский Поделиться Поделиться





Судя по хитрым уловкам Арины, понятно, что в упомянутый ею отпуск в 61 день включаются и праздничные дни.

— Это простая манипуляция календарем, — подмечает руководитель крупной компании Роман Атманян. — Но у меня сотрудники так не делают. Даже не подходи и не проси. Потому что это очень неудобно. Чаще всего берут в январе, чтобы совместить с новогодними праздниками, либо в мае. А так удобно дробить отпуск тем, у кого нет семьи, отношений, привязки к городу или есть возможность где-то отдыхать.

Люди, которые так дробят отпуск, — 1% из 100. Я крайне редко встречал таких продуманных и равнодушно относящихся к своим рабочим обязанностям людей. Роман Атманян, руководитель

На отпуск влияет финансовая составляющая. Если одни годами копят на отдых и подстраивают под отпуск планы, то другие могут позволить себе каждую неделю в выходные летать в новый город, и даже делать это бизнес-классом.

— Я отношусь положительно, когда сотрудники так дробят отпуск, — говорит Роман Атманян. — Для меня ключевое — это не только исполнительность, но коэффициент полезных действий, которые производит человек. Если сотрудник отдыхает и пользы от него больше, чем от работника, который целый день сидит в офисе, то ради бога! Пусть берет отпуск как хочет. Индивидуальный график отдыха

Нужно уметь правильно выходить из отпуска в первую неделю Фото: Алексей Волхонский Поделиться Поделиться





Положенные каждому трудящемуся нормы отпуска — месяц в год — были заложены еще в СССР. Тогда же утвердили и другие стандарты — вроде пятидневной недели и восьмичасового рабочего дня. Но, по мнению психологов, стандартизированный подход к труду и отдыху уже несколько устарел.

— Человеку для полноценного отпуска нужно столько дней, сколько ему нужно, — говорит практикующий психолог Эвелина Гаевская. — И вопрос в том, соответствует ли этим нормам образ жизни конкретного современного человека? Отдыхает ли он вообще? Не занимается ли он во время отдыха другой работой, а на работе полдня изображает бурную деятельность, просматривая соцсети, переписываясь в мессенджерах и глядя короткие видеоролики с котиками, что очень характерно для юных, но совершенно не желающих плодотворно трудиться девушек.

Ключевым фактором в полноценном отдыхе являются не количество или качество, а регулярность. Эвелина Гаевская, психолог

По мнению психолога, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно войти в ритм смены работы и отдыха. А чтобы восстанавливаться — нужно регулярно отдыхать.

Психолог Эвелина Гаевская составила список того, что нужно делать в отпуске, чтобы отдохнуть, а не устать:

не заниматься делами и не беспокоиться об этом;

отключить входящие звонки. Например, с 8 вечера до 8 утра. Причем такой запрет позволяет структурировать жизнь не только в отпуске. — Отдыхать в отпуске мешает стресс, вызванный объективными обстоятельствами, например авралом на работе или фоновой тревожностью, — объясняет психолог. — С этой причиной сложно справиться самостоятельно, одним волевым усилием. Тему тревожности и адаптации к стрессу однозначно имеет смысл обсудить с психологом, так как это действительно глубокая причина отсутствия полноценного отдыха.



Привычка планировать отпуск с учетом последующей рабочей недели после него — эффективная и полезная практика, к тому же легкая в использовании.



— Надо составить план хотя бы в виде списка напоминаний самому себе, что конкретно вы будете делать в первый день после отпуска, — рекомендует Эвелина Гаевская. — И на первую неделю составить план некоторых направлений тех задач, которые нужно будет выполнить. И совершенно неважно, вышли вы с отпуска в 28 дней или в 61.

Арина Рязанова