«На майских отдохнула месяц»: найден способ законно увеличить отпуск в два раза в 2025 году

В следующем году есть возможность уйти в отпуск на два месяца. Причем законно. Увеличить отдых почти в два раза можно с помощью праздничных выходных. И получится, что работать не будешь
61 вместо 28
Схема, как «отдохнуть два месяца в 2025 году, если у вас отпуск всего
Специалисты по персоналу признают, что работники время от времени предпринимают попытки воспользоваться праздничными датами для увеличения отпуска.
— Мы ни разу не анализировали фактические отпуска — только остатки, — признает менеджер по персоналу одной крупной российской компании. — И, по моим наблюдениям, наиболее часто продлевают в майские праздники. Но в остальные даты таких попыток обычно никто не делает.
Например, Арина гораздо больше любит отдыхать, чем приходить на работу и изображать там бурную деятельность. Она и поделилась с нами секретом идеально длинного отпуска на
— Уходить в отпуск надо сразу в январе. Мы берем 9 и 10 января, получая с учетом праздников сразу
Остаток января, февраль и март придется поработать. Впрочем, там тоже будут выходные и праздники —
Следующий отпуск, по словам Арины, в следующем году стоит взять уже в июне. На целых три дня: на 9, 10 и 1
— Да, остаток лета и два осенних месяца придется работать. Но помните, что в отпуск надо уходить еще в ноябре, — напоминает Арина. — Берем три дня, 5, 6 и 7-е число. И отдыхаем с 2-го по 9-е. То есть вместо трех дней — сразу восемь. Таким образом, мы разбили всего
Закон такую разбивку отпуска не запрещает. Хоть и очень хочется, да и просто завидно от такой продуманности.
менеджер по персоналу
Арина признается, что начала оттачивать игры с календарем в этом году, совершенно не обращая внимания на косые взгляды коллег по офису.
— Я так месяц отдохнула в этом году на майских, — говорит Арина. — Взяла отпуск с
«Это классно, пускай отдыхают, почему нет?»
Судя по хитрым уловкам Арины, понятно, что в упомянутый ею отпуск в
— Это простая манипуляция календарем, — подмечает руководитель крупной компании Роман Атманян. — Но у меня сотрудники так не делают. Даже не подходи и не проси. Потому что это очень неудобно. Чаще всего берут в январе, чтобы совместить с новогодними праздниками, либо в мае. А так удобно дробить отпуск тем, у кого нет семьи, отношений, привязки к городу или есть возможность где-то отдыхать.
Люди, которые так дробят отпуск, — 1% из 100. Я крайне редко встречал таких продуманных и равнодушно относящихся к своим рабочим обязанностям людей.
Роман Атманян, руководитель
На отпуск влияет финансовая составляющая. Если одни годами копят на отдых и подстраивают под отпуск планы, то другие могут позволить себе каждую неделю в выходные летать в новый город, и даже делать это бизнес-классом.
— Я отношусь положительно, когда сотрудники так дробят отпуск, — говорит Роман Атманян. — Для меня ключевое — это не только исполнительность, но коэффициент полезных действий, которые производит человек. Если сотрудник отдыхает и пользы от него больше, чем от работника, который целый день сидит в офисе, то ради бога! Пусть берет отпуск как хочет.
Индивидуальный график отдыха
Положенные каждому трудящемуся нормы отпуска — месяц в год — были заложены еще в СССР. Тогда же утвердили и другие стандарты — вроде пятидневной недели и восьмичасового рабочего дня. Но, по мнению психологов, стандартизированный подход к труду и отдыху уже несколько устарел.
— Человеку для полноценного отпуска нужно столько дней, сколько ему нужно, — говорит практикующий психолог Эвелина Гаевская. — И вопрос в том, соответствует ли этим нормам образ жизни конкретного современного человека? Отдыхает ли он вообще? Не занимается ли он во время отдыха другой работой, а на работе полдня изображает бурную деятельность, просматривая соцсети, переписываясь в мессенджерах и глядя короткие видеоролики с котиками, что очень характерно для юных, но совершенно не желающих плодотворно трудиться девушек.
Ключевым фактором в полноценном отдыхе являются не количество или качество, а регулярность.
Эвелина Гаевская, психолог
По мнению психолога, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, нужно войти в ритм смены работы и отдыха. А чтобы восстанавливаться — нужно регулярно отдыхать.
Психолог Эвелина Гаевская составила список того, что нужно делать в отпуске, чтобы отдохнуть, а не устать:
- не заниматься делами и не беспокоиться об этом;
- отключить входящие звонки. Например, с 8 вечера до 8 утра. Причем такой запрет позволяет структурировать жизнь не только в отпуске.
— Отдыхать в отпуске мешает стресс, вызванный объективными обстоятельствами, например авралом на работе или фоновой тревожностью, — объясняет психолог. — С этой причиной сложно справиться самостоятельно, одним волевым усилием. Тему тревожности и адаптации к стрессу однозначно имеет смысл обсудить с психологом, так как это действительно глубокая причина отсутствия полноценного отдыха.
Привычка планировать отпуск с учетом последующей рабочей недели после него — эффективная и полезная практика, к тому же легкая в использовании.
— Надо составить план хотя бы в виде списка напоминаний самому себе, что конкретно вы будете делать в первый день после отпуска, — рекомендует Эвелина Гаевская. — И на первую неделю составить план некоторых направлений тех задач, которые нужно будет выполнить. И совершенно неважно, вышли вы с отпуска в 28 дней или в 61.
Арина Рязанова