ЧС в Феодосии: главное к утру пятницы

Накануне вечером в связи с пожаром на нефтебазе произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. По словам Ткаченко, «на 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует, ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем».

Он также отметил, что Роспотребнадзор держит на контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС: превышений предельно допустимых концентраций не было зарегистрировано. То же самое утверждает руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она уточнила, что пробы и замеры делаются в зоне дыхания людей. Между тем, еще вчера в Феодосии начались проблемы с качеством питьевой воды и с ее количеством из-за пожара на нефтебазе.

Другая новость из Феодосии связана с задержанием местного жителя, который подозревается в спонсировании ВСУ и передаче им сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Арест мужчины последовал за происшествием на нефтебазе Феодосии, но связан ли он с ним напрямую — не уточняется. Как следует из сообщения, арестованный якобы отправлял данные о российских военных кораблях и воинской части в Феодосии через чат в Telegram.