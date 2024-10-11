Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Путепровод в Пушкине
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Происшествия ЧС в Феодосии: главное к утру пятницы

ЧС в Феодосии: главное к утру пятницы

791
Написать комментарий

В Феодосии продолжается тушение пожара на нефтебазе и ликвидация последствий возгорания, начавшегося 7 октября, в понедельник. Оперативную обстановку описал утром в пятницу глава города Игорь Ткаченко.

Накануне вечером в связи с пожаром на нефтебазе произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. По словам Ткаченко, «на 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует, ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем».

Он также отметил, что Роспотребнадзор держит на контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС: превышений предельно допустимых концентраций не было зарегистрировано. То же самое утверждает руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она уточнила, что пробы и замеры делаются в зоне дыхания людей. Между тем, еще вчера в Феодосии начались проблемы с качеством питьевой воды и с ее количеством из-за пожара на нефтебазе.

Другая новость из Феодосии связана с задержанием местного жителя, который подозревается в спонсировании ВСУ и передаче им сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Арест мужчины последовал за происшествием на нефтебазе Феодосии, но связан ли он с ним напрямую — не уточняется. Как следует из сообщения, арестованный якобы отправлял данные о российских военных кораблях и воинской части в Феодосии через чат в Telegram.

О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
Новости компаний
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30