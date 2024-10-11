ЧС в Феодосии: главное к утру пятницы

В Феодосии продолжается тушение пожара на нефтебазе и ликвидация последствий возгорания, начавшегося 7 октября, в понедельник. Оперативную обстановку описал утром в пятницу глава города Игорь Ткаченко.
Накануне вечером в связи с пожаром на нефтебазе произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. По словам Ткаченко, «на 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует, ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем».
Он также отметил, что Роспотребнадзор держит на контроле качество атмосферного воздуха в районе ЧС: превышений предельно допустимых концентраций не было зарегистрировано. То же самое утверждает руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она уточнила, что пробы и замеры делаются в зоне дыхания людей. Между тем, еще вчера в Феодосии начались проблемы с качеством питьевой воды и с ее количеством из-за пожара на нефтебазе.
Другая новость из Феодосии связана с задержанием местного жителя, который подозревается в спонсировании ВСУ и передаче им сведений о местах дислокации российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Арест мужчины последовал за происшествием на нефтебазе Феодосии, но связан ли он с ним напрямую — не уточняется. Как следует из сообщения, арестованный якобы отправлял данные о российских военных кораблях и воинской части в Феодосии через чат в Telegram.
О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.
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