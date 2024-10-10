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Происшествия Выброс горючих материалов произошел при пожаре на нефтебазе в Феодосии. В небе — столб огня

Выброс горючих материалов произошел при пожаре на нефтебазе в Феодосии. В небе — столб огня

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3 комментария

В связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов. Дополнительная эвакуация жителей не нужна, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Как уточняет глава Крыма, сейчас около нефтяного терминала собрались сотрудники профильных служб вместе с начальством. «Держу ситуацию на личном контроле, каждые полчаса получаю доклады с места происшествия по видеосвязи», — подчеркивает Аксенов.

В настоящее время зона эвакуации не увеличивается. Продолжают принимать все необходимые меры для устранения чрезвычайной ситуации.

Ранее в Феодосии сообщали о проблемах с водоснабжением жителей из-за пожара на нефтебазе. Проблемы фиксируются с качеством питьевой воды и с ее количеством. О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник, 7 октября. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

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Комментарии
4
Klaustrofobik
1 минута
То покурили не там, то эффект линзы, то просто короткое замыкание,да что за напасть? Хорошо что Украина тут не причём.Видимо.Невидимо.
Панкихой
14 минут
Да уж третий год происходит ...
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