В Феодосии начались проблемы с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии отмечают проблемы с водоснабжением жителей ввиду пожара на нефтебазе, тушение которого продолжается с 7 октября. Об этом в четверг, 10 октября, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».

Проблемы фиксируются с качеством питьевой воды и с ее количеством.

«В связи с повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС техногенного характера с 10 октября подача ресурса будет осуществляться из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового», говорится в сообщении.

Жителей также предупреждают о том, что «возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах». Впрочем, «по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода будет соответствовать норме», успокоили жителей в организации.

Перебои или полное отсутствие воды возможно в поселке Приморский, селе Береговое и районе Ближних Камышей. Для жителей обещают организовать подвоз воды и выдавать ее по графику.

Ранее сегодня глава городской администрации Игорь Ткаченко рассказал об оперативной обстановке с ликвидацией пожара и последствий ЧС. О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.