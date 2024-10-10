ЧС в Феодосии после пожара на нефтебазе: главное к этому часу

В Феодосии продолжается тушение пожара на нефтебазе и ликвидация техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, объявленной 7 октября. Об этом утром в четверг объявил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

По обновленной информации, предоставленной Ткаченко, из района ЧС было эвакуировано 1137 человек (накануне сообщалось об эвакуации 1129 человек). В трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек.

В городе продолжают действовать ограничения доступа для людей и транспорта на некоторые улицы и участки, комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу. При этом Ткаченко отметил, что повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном ущерб был причинен автомобилям и частным строениям.

Накануне Ткаченко сообщал, что «пожарные расчеты со всей России привлечены для тушения огня на нефтебазе». О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.