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Происшествия ЧС в Феодосии после пожара на нефтебазе: главное к этому часу

ЧС в Феодосии после пожара на нефтебазе: главное к этому часу

3 606
13 комментариев

В Феодосии продолжается тушение пожара на нефтебазе и ликвидация техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера, объявленной 7 октября. Об этом утром в четверг объявил глава городской администрации Игорь Ткаченко.

По обновленной информации, предоставленной Ткаченко, из района ЧС было эвакуировано 1137 человек (накануне сообщалось об эвакуации 1129 человек). В трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек.

В городе продолжают действовать ограничения доступа для людей и транспорта на некоторые улицы и участки, комиссия по оценке нанесенного ущерба продолжает свою работу. При этом Ткаченко отметил, что повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном ущерб был причинен автомобилям и частным строениям.

«Превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха не выявлено», — добавил он.

Накануне Ткаченко сообщал, что «пожарные расчеты со всей России привлечены для тушения огня на нефтебазе». О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром в понедельник. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

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Комментарии
13
ДЕД
1 час
///ликвидация техногенной чрезвычайной ситуации/// Я принял решение...(С)
Слава России!
1 час
не сидели бы на диванах,отстаивали свои права, власть была сменяемой, и ничего подобного не было. продолжайте дальше жить "моя хата с краю", пока в кожанках не придут с ноги дверь и ваших или вас самих не уволокут Zа дворцы Zа яхты.
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