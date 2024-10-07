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Происшествия Из-за пожара на нефтяном терминале в Феодосии введен режим ЧС

Из-за пожара на нефтяном терминале в Феодосии введен режим ЧС

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1 комментарий

В Феодосии 7 октября введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с пожаром на нефтяном терминале. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен. Об этом информирует администрация Крыма.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

По данным Минтранса республики, по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка.

Напомним, рано утром глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии. Люди, по его словам, не пострадали, на соседних улицах пришлось перекрыть движение.

Читатель «Фонтанки» рассказывает, что в начале пятого слышали шум, потом очень громкие хлопки, и появилось зарево на северо-востоке. «Семь хлопков насчитал», — отмечает читатель.

По данным Минобороны, ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

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Комментарии
1
Заливщик голосовых планок
1 час
"в администрации Феодосии опровергли информацию о вводе режима ЧС техногенного характера. «Произошла техническая ошибка. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось»" - провели, таки, Совещание(ТМ)..
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