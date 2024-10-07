Из-за пожара на нефтяном терминале в Феодосии введен режим ЧС

В Феодосии 7 октября введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи с пожаром на нефтяном терминале. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен. Об этом информирует администрация Крыма.

«Напоминаю, что доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен», — сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

По данным Минтранса республики, по техническим причинам временно приостановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка.

Напомним, рано утром глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии. Люди, по его словам, не пострадали, на соседних улицах пришлось перекрыть движение.

Читатель «Фонтанки» рассказывает, что в начале пятого слышали шум, потом очень громкие хлопки, и появилось зарево на северо-востоке. «Семь хлопков насчитал», — отмечает читатель.