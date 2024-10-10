Рэпер P. Diddy обвинил власти США в передаче СМИ видео, на котором он избивает свою девушку

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс) подал в суд на прокуроров и сотрудников федеральных агентств США, обвинив их в передаче телеканалу CNN видео, на котором Комбс избивает свою бывшую девушку Касандру Вентуру. Об этом сообщает The New York Times.

Защитники рэпера заявляют, что видео 2016 года, опубликованное CNN весной 2024-го, является ключевым доказательством в уголовном деле против артиста, а утечка « привела к вредной предсудебной огласке, которая может повлиять на присяжных», лишив подсудимого права на справедливое рассмотрение дела. Адвокаты ссылаются на американскую норму уголовного судопроизводства, запрещающую федеральным сотрудникам или прокурорам предавать огласке информацию, рассматриваемую коллегией присяжных.

В письме судье, поданном в среду в качестве отдельного документа, Комбс заявил, что хочет предстать перед судом весной 2025 года, отстаивая свое право на безотлагательное судебное разбирательство. Сейчас он содержится под стражей без права внесения залога.

Напомним, что P. Diddy обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». Подробнее о его аресте и о том, что происходило на вечеринках рэпера, читайте в тексте «Фонтанки». Недавно стало известно, что против рэпера будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет.