Нобелевку по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

Хан Ган родилась в 1970 году. В 2016 году получила международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Он повествует о женщине, которой снились страшные сны про мясо, и в результате она решила от него отказаться, чем привела в бешенство свою семью, а также запустила цепь необратимых событий. Роман «Человеческие поступки» рассказывает о студенческих волнениях в Кванджу, которые привели к гибели мальчика, и о судьбах других людей, пострадавших от резни.

Нобелевская премия традиционно не разглашает имена претендентов на премию, они станут известны только спустя 50 лет после вручения. Главный способ попробовать вычислить будущего лауреата — это ставки у букмекеров. В этом году, как и в прошлом, в топах у букмекеров были китайская фантастка Цань Сюэ, кенийский классик Нгуги Ва Тхионго и австралийский прозаик Джеральд Марнейн. Он стабильно присутствует в топах последние несколько лет. Кроме того, завсегдатаи топа — известный японский прозаик Харуки Мураками, британская писательница Маргарет Этвуд и американский авангардист Томас Пинчон. Также букмекеры считали, что хорошие шансы на победу у австралийской писательницы Алексис Райт. Отметим, с 2018 года букмекеры никогда не угадывали имя лауреата.