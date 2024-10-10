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Общество Нобелевку по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

Нобелевку по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган

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2 комментария

В Стокгольме 10 октября назвали имя нового нобелевского лауреата по литературе. Им стала южнокорейская писательница Хан Ган. На русский переведены ее книги «Вегетарианка» и «Человеческие поступки».

Премию присудили «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган родилась в 1970 году. В 2016 году получила международную Букеровскую премию за роман «Вегетарианка». Он повествует о женщине, которой снились страшные сны про мясо, и в результате она решила от него отказаться, чем привела в бешенство свою семью, а также запустила цепь необратимых событий. Роман «Человеческие поступки» рассказывает о студенческих волнениях в Кванджу, которые привели к гибели мальчика, и о судьбах других людей, пострадавших от резни.

Нобелевская премия традиционно не разглашает имена претендентов на премию, они станут известны только спустя 50 лет после вручения. Главный способ попробовать вычислить будущего лауреата — это ставки у букмекеров. В этом году, как и в прошлом, в топах у букмекеров были китайская фантастка Цань Сюэ, кенийский классик Нгуги Ва Тхионго и австралийский прозаик Джеральд Марнейн. Он стабильно присутствует в топах последние несколько лет. Кроме того, завсегдатаи топа — известный японский прозаик Харуки Мураками, британская писательница Маргарет Этвуд и американский авангардист Томас Пинчон. Также букмекеры считали, что хорошие шансы на победу у австралийской писательницы Алексис Райт. Отметим, с 2018 года букмекеры никогда не угадывали имя лауреата.

В прошлом году премию получил норвежский прозаик и драматург Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому». Годом ранее — француженка Анни Эрно, которая пишет автофикциональную прозу.

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Комментарии
2
280206998
11 минут
Нобелека это дочь Нобеля?
Кот Ученый
23 минуты
Ух ты! Нобелевку! и не за роман о тяжкой жизни лгбтешников?)) Удивительно!))
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