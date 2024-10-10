Для Дальневосточной развязки за 6 млрд рублей выбрали подрядчика. В нее будет переходить Большой Смоленский мост

Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика для строительства Дальневосточной развязки, в которую должен будет переходить Большой Смоленский мост. Сенсация не устояла.













Протокол подведения итогов опубликован накануне, название компании-победителя в нем не звучит. Однако из документа ясно, что заявка была одна; подавший ее участник предложил снизить цену со стартовых 6,077 млрд до 6,035 млрд рублей. Именно с ним и предполагается заключить контракт.



По данным «Фонтанки», заявку подавала компания «Дороги и Мосты» («ДиМ»), входящая в холдинг «Нацпроектстрой». Напомним, при первой попытке получить этот контракт она проиграла петербургскому предприятию «Возрождение» из-за особенностей квалификационной оценки и подала жалобу в ФАС. Антимонопольная служба жалобу признала необоснованной, однако провела внеплановую проверку и указала заказчику на нарушения в документации. Протокол отменили, а при повторном выкладывании документации принцип оценки изменили, после чего у «Возрождения» исчезли теоретические шансы конкурировать с «ДиМ». Судя по протоколу, оно в этот раз и не пыталось.

Дальневосточная развязка конструктивно примыкает к строящемуся Большому Смоленскому мосту, он расположится на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. Подробнее про нее читайте здесь.