Для Дальневосточной развязки за 6 млрд рублей выбрали подрядчика. В нее будет переходить Большой Смоленский мост

Дирекция транспортного строительства выбрала подрядчика для строительства Дальневосточной развязки, в которую должен будет переходить Большой Смоленский мост. Сенсация не устояла.
Протокол подведения итогов опубликован накануне, название компании-победителя в нем не звучит. Однако из документа ясно, что заявка была одна; подавший ее участник предложил снизить цену со стартовых 6,077 млрд до 6,035 млрд рублей. Именно с ним и предполагается заключить контракт.
По данным «Фонтанки», заявку подавала компания «Дороги и Мосты» («ДиМ»), входящая в холдинг «Нацпроектстрой». Напомним, при первой попытке получить этот контракт она проиграла петербургскому предприятию «Возрождение» из-за особенностей квалификационной оценки и подала жалобу в ФАС. Антимонопольная служба жалобу признала необоснованной, однако провела внеплановую проверку и указала заказчику на нарушения в документации. Протокол отменили, а при повторном выкладывании документации принцип оценки изменили, после чего у «Возрождения» исчезли теоретические шансы конкурировать с «ДиМ». Судя по протоколу, оно в этот раз и не пыталось.
Дальневосточная развязка конструктивно примыкает к строящемуся Большому Смоленскому мосту, он расположится на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. Подробнее про нее читайте здесь.
АО «Дороги и мосты» входит в холдинг «Нацпроектстрой», соучредителем которого является Аркадий Ротенберг. Ранее компания выиграла конкурс на строительство Большого Смоленского моста и на подготовку территории под Дальневосточную развязку на правом берегу Невы.
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