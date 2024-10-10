Путин освободил Антонова от обязанностей посла РФ в США

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Документ об отставке опубликован 10 октября на официальном портале правовых актов.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в США», — говорится в указе. Также Антонов покидает должность Постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

Согласно открытым данным, Анатолий Антонов был послом России в США на протяжении семи лет — с августа 2017 года. До этого Антонов занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ, а ранее работал замминистра обороны России.