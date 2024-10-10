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Общество «Нет способа увернуться». Учёные обещают экстремальную магнитную бурю

«Нет способа увернуться». Учёные обещают экстремальную магнитную бурю

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1 комментарий

На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури. 10 октября до нас должна дойти плазма от вспышки класса Х1,8, которая произошла на Солнце вчера в 4:55 мск.

«Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая», — пишет в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Вчерашняя вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы и протуберанца в сторону Земли, и «не видно способа, как планета может от него увернуться», пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Массивное облако плазмы движется с очень высокой скоростью, под 1000  км/с, поэтому доберётся до нас быстро — предположительно, сегодня к 19 часам.

Лаборатория публикует видео вспышки. «Очень красиво выглядит подсветка магнитных структур, особенно в начале, когда центральный взрыв „поджигает“ протяжённые ленточные структуры вокруг вспышечной области», — отмечается в сообщении.

Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы, отмечает Леус. Магнитная буря, скорее всего, в пике достигнет класса G4 или выше и будет долгой. Согласно прогнозу, магнитосфера Земли придёт в возмущение сегодня около полудня, и только в субботу буря начнёт стихать, а прекратиться может в воскресенье.

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Комментарии
1
282768225
52 минуты
В России давно сильнейшая буря , так что не привыкать мучиться….
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