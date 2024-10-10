«Нет способа увернуться». Учёные обещают экстремальную магнитную бурю

На Земле ожидаются очень сильные магнитные бури. 10 октября до нас должна дойти плазма от вспышки класса Х1,8, которая произошла на Солнце вчера в 4:55 мск.

Источник: Космическая погода — новости

«Ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая», — пишет в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Источник: xras.ru







Вчерашняя вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы и протуберанца в сторону Земли, и «не видно способа, как планета может от него увернуться», пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Массивное облако плазмы движется с очень высокой скоростью, под 1000 км/с, поэтому доберётся до нас быстро — предположительно, сегодня к 19 часам.

Лаборатория публикует видео вспышки. «Очень красиво выглядит подсветка магнитных структур, особенно в начале, когда центральный взрыв „поджигает“ протяжённые ленточные структуры вокруг вспышечной области», — отмечается в сообщении.

Источник: Космическая погода — новости

Новые прогнозы подтверждают предварительные выводы, отмечает Леус. Магнитная буря, скорее всего, в пике достигнет класса G4 или выше и будет долгой. Согласно прогнозу, магнитосфера Земли придёт в возмущение сегодня около полудня, и только в субботу буря начнёт стихать, а прекратиться может в воскресенье.