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Происшествия В центре Москвы загорелся «Дом-корабль». Жильцы просили о спасении из окон

В центре Москвы загорелся «Дом-корабль». Жильцы просили о спасении из окон

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Ночью 10 октября на Большой Тульской улице в центре Москвы произошел пожар в 14-этажном жилом доме, известном как «Дом-корабль». О происшествии сообщает МЧС.

Возгорание началось около 4 часов ночи в одной из квартир на шестом этаже. По словам очевидцев, из-за сильного задымления жители соседних квартир не могли выбраться наружу и звали на помощь в окна.

МЧС сначала оценило площадь пожара в 40 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 47 специалистов и 15 единиц техники. К моменту ликвидации в 06:22 площадь пожара увеличилась до 55 «квадратов».

На пожаре было спасено 14 человек — все они были осмотрены врачами. Около 80 жильцов выбрались на улицу самостоятельно.

«Дом-корабль» в стиле брутализм строился в 1972–1986 гг и известен своими значительными размерами и необычной формой.

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