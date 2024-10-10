В центре Москвы загорелся «Дом-корабль». Жильцы просили о спасении из окон

Ночью 10 октября на Большой Тульской улице в центре Москвы произошел пожар в 14-этажном жилом доме, известном как «Дом-корабль». О происшествии сообщает МЧС.

Возгорание началось около 4 часов ночи в одной из квартир на шестом этаже. По словам очевидцев, из-за сильного задымления жители соседних квартир не могли выбраться наружу и звали на помощь в окна.