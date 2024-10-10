Дом Радио и центр Университета ИТМО Art&Science приглашают на выставку, посвящённую «глуби и глади» экрана

Гостям Центра Art& Science обещают проекты, которые совмещают аналоговые и традиционные медиа с генеративной графикой и VR, звуковую скульптуру, альтернативные экранные поверхности, видеоработы, интерактивные пространства и пиксели, созданные вручную.

Источник: пресс-служба Дома Радио







Организаторы приводят слова куратора проекта от Дома Радио Даши Черновой о том, что экран одновременно противится развитию технологий — остаётся простым устройством вроде белой простыни — и постоянно развивается, становится сенсорным, гибким, более тонким. Выставка «О глуби и глади» предлагает увидеть всю сложность экрана, его многоликость. Художники, принимавшие участие в тематической лаборатории, исследуют нетипичные формы экранов, наделяют их объёмом и глубиной, совмещают цифровые и аналоговые практики.

Всего художники создали девять проектов, осмысляющих феномен экрана. Кураторы выставки — Даша Чернова, Христина Отс, Ася Каплан. Вход — свободный по предварительной регистрации на сайте Дома Радио.

Источник: пресс-служба Дома Радио





