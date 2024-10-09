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Афиша Plus Роман Габриа устроит суд над «Наташиной мечтой»

Роман Габриа устроит суд над «Наташиной мечтой»

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Роман Габриа выпускает моноспектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Наташина мечта» на площадке «Театра поколений». С последним словом подсудимой (именно так обозначен жанр спектакля) выступит актриса театра «Мастерская» Ольга Афанасьева.

«Наташина мечта» — пьеса о непохожих девушках-подростках и их одинаково трагичных судьбах — в руках Романа Габриа превращается в монолог героини, которая живет с острой нехваткой любви.

Наташа, шестнадцатилетняя воспитанница детского дома, влюбляется в журналиста Валеру. Бо́льшую часть жизни ее сопровождали холодность и жестокость, и вот наконец она на себе узнает, что такое нежность, забота и любовь. Правда, все оказывается не так просто. Встретив Валеру с другой девушкой, Наташа отчаянно цепляется за свое право быть счастливой, и ее непримиримая борьба за место под солнцем приводит к катастрофическим последствиям. Монолог Наташи, представляемый перед зрителями, — это размышление о собственной мечте и одновременно признание перед присяжными в зале суда.

Роман Габриа о будущем спектакле: «Для меня это в первую очередь спектакль о стремлении всякого человека к счастью. Назло всему, в любых обстоятельствах. Как благодарная собака стремится оказаться в энергетическом поле своего хозяина, так наша Наташа летит, спотыкаясь о жизнь, к любви и потребности быть кому-то нужной.

Оля сделала очень сильную актерскую работу, воплотив судьбу интернатской девчонки-сироты Наташи как-то очень остро, резко, не стесняясь острых поведенческих углов. Моноспектакль — жанр непростой, я всегда очень боюсь его. Но «Мечта» получилась. Текст, имеющий огромную историю постановок по всей стране, во многих театрах, до сих пор, как оказалось, не теряет свою эмоциональную актуальность. Ярослава заложила в монолог Наташи какой-то мощный заряд жизнеутверждающей энергии».

Премьера пройдет 11 октября, начало в 19:30.

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