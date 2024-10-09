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Общество Нобелевскую премию по химии дали двум американцам и британцу за работы в области белков

Нобелевскую премию по химии дали двум американцам и британцу за работы в области белков

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Нобелевскую премию 2024 года по химии вручат американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белков. Об этом сообщается на сайте премии в среду, 9 октября.

Дэвид Бейкер преуспел в «вычислительном дизайне белков» и научился создавать новые полипетиды. А Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) для предсказания сложных структур белков.

«Белки обычно состоят из 20 различных аминокислот, которые можно описать как строительные блоки жизни. В 2003 году Дэвид Бейкер преуспел в использовании этих блоков для разработки нового белка, который не был похож ни на один другой белок. С тех пор его исследовательская группа создавала одно за другим изобретательные белковые творения, включая белки, которые можно использовать в качестве фармацевтических препаратов, вакцин, наноматериалов и крошечных датчиков», – сказано в пресс-релизе Нобелевской премии.

Демис Хассабис и Джон Джампер создали ИИ, который предсказывает структуру практически всех белков, которые ранее идентифицировали исследователи. Известно, что их модель ИИ использовали уже более двух миллионов человек из 190 стран.

Свои премии лауреаты получат на официальной церемонии в Стокгольме 10 декабря.

«Фонтанка» рассказала, что Нобелевскую премию по физике вручат американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работу в области нейросетей. Они применяли инструменты из физики для разработки методов, которые стали фундаментом для современного машинного обучения. Нобелевскими лауреатами по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан, открывшие микроРНК.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
4 минуты
Не Кадыровым?
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