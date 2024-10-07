Нобелевскую премию по медицине дали американцам за открытие молекул микроРНК

Нобелевскую премию 2024 года по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гэри Равкан. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщается на сайте премии.

Американским ученым вручат Нобелевскую премию за открытие микроРНК и «ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».

«Виктор Амброс и Гэри Равкан интересовались тем, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. Их новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался существенным для многоклеточных организмов, включая людей», — отмечается на сайте.

Открытие американцев свидетельствует о том, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК, которые являются значимыми для развития и функционирования организма. Так открывается совершенно новое измерение регуляции генов.

Награждение нобелевских лауреатов этого года состоится 10 декабря в Швеции в городе Стокгольме. Победители разделят между собой призовой фонд в размере 11 миллионов шведских крон, что приблизительно равно одному миллиону евро.