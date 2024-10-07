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Общество Нобелевскую премию по медицине дали американцам за открытие молекул микроРНК

Нобелевскую премию по медицине дали американцам за открытие молекул микроРНК

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6 комментариев

Нобелевскую премию 2024 года по физиологии и медицине получили Виктор Амброс и Гэри Равкан. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщается на сайте премии.

Американским ученым вручат Нобелевскую премию за открытие микроРНК и «ее роли в посттранскрипционной регуляции генов».

«Виктор Амброс и Гэри Равкан интересовались тем, как развиваются различные типы клеток. Они открыли микроРНК, новый класс крошечных молекул РНК, которые играют решающую роль в регуляции генов. Их новаторское открытие выявило совершенно новый принцип регуляции генов, который оказался существенным для многоклеточных организмов, включая людей», — отмечается на сайте.

Открытие американцев свидетельствует о том, что геном человека кодирует более тысячи микроРНК, которые являются значимыми для развития и функционирования организма. Так открывается совершенно новое измерение регуляции генов.

Награждение нобелевских лауреатов этого года состоится 10 декабря в Швеции в городе Стокгольме. Победители разделят между собой призовой фонд в размере 11 миллионов шведских крон, что приблизительно равно одному миллиону евро.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию по медицине получили венгерский биохимик Каталин Карико и её коллега из США Дрю Вайсман за открытие в области модификации нуклеозидных оснований, которое легло в основу создания вакцин от COVID-19 — Moderna и Pfizer.

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Комментарии
6
282556445
37 минут
25 лет правления Путина-ноль лауреатов Нобелевской премии из России.Ж.Алферов получил за прошлые заслуги.
Андрей_спб
38 минут
а у нас генетику еще не запретили?
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