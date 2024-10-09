Час пик закончился, а пробки нет. КАД застряла в заторах на юге города

Источник: читатель «Фонтанки»

Около 9:50 на 73-м километре внешнего кольца КАД, перед развязкой с Дачным проспектом, столкнулись два легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Битые машины занимают первую и третью полосы. Из-за аварии скопился затор длиной более 4 километров.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако на место прибыла «скорая». Информация о последствиях уточняется.

Еще одна большая пробка собралась на юго-востоке КАД. На внутреннем кольце наблюдается затор длиной более 7,5 километров от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Обычно он собирается там в утренний час пик — часов в 8-9 утра. Причина затруднений сейчас — загадка. В дорожном управлении пояснили, что каких-то ограничений и перекрытий из-за работ на этом участке нет.

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