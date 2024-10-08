Прокуроры 14 штатов США подали иск к TikTok. Видеосервис обвинили в причинении вреда психическому здоровью

«Наше расследование показало, что TikTok культивирует зависимость от социальных сетей, чтобы увеличить корпоративную прибыль. TikTok намеренно нацелен на детей, поскольку знает, что у детей еще нет защиты или возможности создавать здоровые границы вокруг вызывающего зависимость контента», — сказал Роб Бонта.

Согласно поданным искам, базовая бизнес-модель TikTok направлена ​​на максимизацию времени, проведенного молодыми пользователями на платформе, чтобы компания могла увеличить доход от продажи целевой рекламы. TikTok использует систему рекомендаций контента, вызывающую привыкание, разработанную для того, чтобы удерживать несовершеннолетних на платформе как можно дольше и как можно чаще, несмотря на опасности компульсивного использования.

Также утверждается, что TikTok использует различные вызывающие привыкание функции, чтобы удерживать пользователей на своей платформе дольше, что приводит к ухудшению показателей психического здоровья. Среди таковых функций упомянуты: круглосуточные уведомления, которые могут привести к нарушению сна у молодых пользователей; автовоспроизведение бесконечного потока видео, которое манипулирует пользователями, заставляя их проводить больше времени на платформе без возможности отключения автовоспроизведения; привлекающий внимание контент, который удерживает молодых пользователей на платформе дольше; «истории» TikTok и прямой эфир TikTok, которые доступны только временно, чтобы побудить пользователей немедленно подключиться или потерять возможность взаимодействия; выделенный раздел «Нравится» и комментариев как форма социальной валидации, которая может повлиять на самооценку молодых пользователей; а также фильтры красоты, которые меняют внешность и могут снизить самооценку молодого пользователя.