Прокуроры 14 штатов США подали иск к TikTok. Видеосервис обвинили в причинении вреда психическому здоровью

Прокуроры 14 американских штатов подали иск к видеосервису TikTok. По их мнению, сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании «ByteDance», вызывает у несовершеннолетних нездоровую зависимость и вредит их психическому здоровью.
Двухпартийную коалицию из 14 генеральных прокуроров возглавили генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.
«Наше расследование показало, что TikTok культивирует зависимость от социальных сетей, чтобы увеличить корпоративную прибыль. TikTok намеренно нацелен на детей, поскольку знает, что у детей еще нет защиты или возможности создавать здоровые границы вокруг вызывающего зависимость контента», — сказал Роб Бонта.
Согласно поданным искам, базовая бизнес-модель TikTok направлена на максимизацию времени, проведенного молодыми пользователями на платформе, чтобы компания могла увеличить доход от продажи целевой рекламы. TikTok использует систему рекомендаций контента, вызывающую привыкание, разработанную для того, чтобы удерживать несовершеннолетних на платформе как можно дольше и как можно чаще, несмотря на опасности компульсивного использования.
Также утверждается, что TikTok использует различные вызывающие привыкание функции, чтобы удерживать пользователей на своей платформе дольше, что приводит к ухудшению показателей психического здоровья. Среди таковых функций упомянуты: круглосуточные уведомления, которые могут привести к нарушению сна у молодых пользователей; автовоспроизведение бесконечного потока видео, которое манипулирует пользователями, заставляя их проводить больше времени на платформе без возможности отключения автовоспроизведения; привлекающий внимание контент, который удерживает молодых пользователей на платформе дольше; «истории» TikTok и прямой эфир TikTok, которые доступны только временно, чтобы побудить пользователей немедленно подключиться или потерять возможность взаимодействия; выделенный раздел «Нравится» и комментариев как форма социальной валидации, которая может повлиять на самооценку молодых пользователей; а также фильтры красоты, которые меняют внешность и могут снизить самооценку молодого пользователя.
Прокуроры требуют наложить на компанию штрафы, а от сервиса — остановить «вредоносную практику».
Ранее Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе персональных данных детей.
Голосование по «закону о TikTok» состоялось в Палате представителей США 20 апреля, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT- гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».
После этого Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны до середины января 2025 года. Платформа и ее материнская компания подали иск в апелляционный суд с просьбой заблокировать исполнение закона.
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