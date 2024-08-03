Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе персональных данных детей

Социальная сеть TikTok позволяла несовершеннолетним, чей возраст еще не достиг 13 лет, создавать профили на платформе без позволения родителей, после чего собирала их персональные данные: номера телефонов, электронные почты и проч., нарушая тем самым «Закон о защите конфиденциальности детей в интернете». К такому выводу, по информации The Washington Post, пришли в Министерстве юстиции США.
Обход возрастных ограничений совершался с помощью аккаунтов в Google и Instagram*. Минюст обратился в федеральный суд Южной Калифорнии с иском против TikTok и ее китайского владельца ByteDance 2 августа.
Голосование по «закону о TikTok» состоялось в Палате представителей США 20 апреля, и конгрессменами был одобрен запрет на работу сервиса в том случае, если его владелец — китайский IT- гигант ByteDance — не продаст его в течение девяти месяцев. Суть законопроекта заключалась в разрыве связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой» и объяснялась «соображениями национальной безопасности».
После этого Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в США, если ByteDance не продаст бизнес на территории страны до середины января 2025 года. Платформа и ее материнская компания подали иск в апелляционный суд с просьбой заблокировать исполнение закона.
* - соцсеть запрещена в России