Минюст США обвинил TikTok в незаконном сборе персональных данных детей

Социальная сеть TikTok позволяла несовершеннолетним, чей возраст еще не достиг 13 лет, создавать профили на платформе без позволения родителей, после чего собирала их персональные данные: номера телефонов, электронные почты и проч., нарушая тем самым «Закон о защите конфиденциальности детей в интернете». К такому выводу, по информации The Washington Post, пришли в Министерстве юстиции США.

Обход возрастных ограничений совершался с помощью аккаунтов в Google и Instagram*. Минюст обратился в федеральный суд Южной Калифорнии с иском против TikTok и ее китайского владельца ByteDance 2 августа.