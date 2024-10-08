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Общество Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Он представлял интересы участников СВО и Апти Алаудинова

Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Он представлял интересы участников СВО и Апти Алаудинова

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4 комментария

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал адвоката Адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере. Суд отправил его под стражу на 1 месяц и 30 суток — до 7 декабря 2024 года.

Ранее Шапиро проходил в качестве потерпевшего в деле о хищении активов холдинга по производству бытовой химии В&В. Издание «Коммерсантъ» тогда писало о нем: «Шапиро — известный решальщик, а теперь еще и адвокат, помогающий участникам СВО». Издание также уточнило, что Шапиро представлял интересы Героя России Апти (Апты) Алаудинова и его бывших сослуживцев по «Ахмату».

Подробности дела, в котором Шапиро стал обвиняемым, пока не приводятся.

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Комментарии
4
282694747
5 минут
Ну. Такого орла точно не жалко
Kirill77
32 минуты
Так Апти или Апты? Или это вообще разные люди? Вы уж определитесь с написанием имени
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