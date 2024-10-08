Внедорожник протаранил ограждение и вылетел в Москву-реку. Искать машину пришлось водолазам

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в Москву-реку на набережной Марка Шагала утром 8 октября. Пассажиры машины могли спешно скрыться. Подробности сообщает MSK1.RU.
У Даниловского моста «Тойота» пробила ограждение, вылетела в реку и пошла на дно.
«В результате дорожной аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.
На месте работали сотрудники полиции, МЧС и медики скорой помощи. Водолазы нашли авто, людей в нем не оказалось. После черный внедорожник подняли на сушу при помощи спецтехники, передает РИА Новости.