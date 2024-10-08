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Происшествия Внедорожник протаранил ограждение и вылетел в Москву-реку. Искать машину пришлось водолазам

Внедорожник протаранил ограждение и вылетел в Москву-реку. Искать машину пришлось водолазам

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Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в Москву-реку на набережной Марка Шагала утром 8 октября. Пассажиры машины могли спешно скрыться. Подробности сообщает MSK1.RU.

У Даниловского моста «Тойота» пробила ограждение, вылетела в реку и пошла на дно.

«В результате дорожной аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

На месте работали сотрудники полиции, МЧС и медики скорой помощи. Водолазы нашли авто, людей в нем не оказалось. После черный внедорожник подняли на сушу при помощи спецтехники, передает РИА Новости.

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