Внедорожник протаранил ограждение и вылетел в Москву-реку. Искать машину пришлось водолазам

Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в Москву-реку на набережной Марка Шагала утром 8 октября. Пассажиры машины могли спешно скрыться. Подробности сообщает MSK1.RU.

Источник: MSK1.RU

У Даниловского моста «Тойота» пробила ограждение, вылетела в реку и пошла на дно.

«В результате дорожной аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.