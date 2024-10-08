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Общество Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки

Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки

771
6 комментариев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки, видео своей поездки он выложил 8 октября в своем Telegram-канале.

На записи видно, как Пашинян катится по велосипедной дорожке, проходящей около моста Богдана Хмельницкого. «Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», — сказал он (перевод «Ведомостей»).

В этот вторник в Москве пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В России также находится президент Азербайджана Ильхам Алиев. Неформально лидеры стран СНГ встретятся в конце декабря в Петербурге, уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Комментарии
6
SERGEY111
7 минут
И этот уже переехал в нерезиновую .
Сила в Правде!!
10 минут
россия так и не ратифицировала протокол к соглашению о создании СНГ от 21 декабря.
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