Премьер Армении Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки, видео своей поездки он выложил 8 октября в своем Telegram-канале.

На записи видно, как Пашинян катится по велосипедной дорожке, проходящей около моста Богдана Хмельницкого. «Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», — сказал он (перевод «Ведомостей»).

В этот вторник в Москве пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В России также находится президент Азербайджана Ильхам Алиев. Неформально лидеры стран СНГ встретятся в конце декабря в Петербурге, уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков.