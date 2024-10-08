МЧС: петербуржцы, готовьтесь к сильному ветру

Петербургское ГУ МЧС во вторник, 8 октября, предупреждает о грядущем ухудшении погодных условий.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в середине рабочей недели, 9 октября, в городе на Неве ожидается усиление ветра, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее «Фонтанка» писала, что предстоящие сутки начнутся с заметного похолодания. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса, в окрестностях возможен даже слабый минус. В течение дня также пройдут дожди.