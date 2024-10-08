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Афиша Plus Общество В Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской в связи с личной трагедией

В Петербурге отменили концерт Ирины Понаровской в связи с личной трагедией

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Концерт заслуженной артистки РФ, уроженки Ленинграда Ирины Понаровской в большом концертном зале «Октябрьский» отменен, об этом 8 октября сообщили «Фонтанке» в пресс-службе площадки.

«Отмена концерта в связи с личной трагедией артистки», — рассказали в пресс-центре БКЗ «Октябрьский».

Выступление должно было состояться 30 октября, когда исполнится ровно 40 дней со смерти ее единственного сына 39-летнего Энтони Родда, который ушел из жизни 20 сентября. Он появился на свет в 1984-м году в семье двух артистов — Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда. В 1988 году пара записала один самых ярких хитов «Я больше не хочу». В том же году их браку пришел конец.

Энтони Родд был похоронен 24 сентября в Москве. У него осталось двое детей — 10-летний Эрик и шестилетняя Шарлотта. Знаменитая бабушка души не чает во внуках и проводит с ними все время, когда приезжает из Петербурга в Москву.

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