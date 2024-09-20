«Почувствовал себя плохо утром»: умер сын певицы Ирины Понаровской

В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской. 39-летний Энтони Родд скончался у себя дома. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома», — сказал собеседник.
Энтони Родд — сын Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Общественность узнала о союзе Ирины и Вейланда тогда, когда они вместе начали выходить на сцену — в начале 1980-х. У пары были такие хиты, как «Я больше не хочу», «Счастливый день» и другие. Их сын Энтони родился в 1984 году. Брак просуществовал до 1988 года.
По открытой информации, Энтони Родд в юности принял решение заняться ювелирным делом и переехал в Норвегию, затем в Эстонию. Женой Энтони стала художник-иллюстратор Анна Чайникова. У них родилось двое детей — мальчик и девочка. По данным, размещенным в интернете, в 2022 году семья вернулась в Россию.