    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    770мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.7eur103.25

    «Почувствовал себя плохо утром»: умер сын певицы Ирины Понаровской

    1310
    2 комментария

    В Москве умер сын певицы Ирины Понаровской. 39-летний Энтони Родд скончался у себя дома. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    «Смерть не носит криминальный характер. Энтони Родд почувствовал себя плохо утром и скончался у себя дома», — сказал собеседник.

    Энтони Родд — сын Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Общественность узнала о союзе Ирины и Вейланда тогда, когда они вместе начали выходить на сцену — в начале 1980-х. У пары были такие хиты, как «Я больше не хочу», «Счастливый день» и другие. Их сын Энтони родился в 1984 году. Брак просуществовал до 1988 года.

    По открытой информации, Энтони Родд в юности принял решение заняться ювелирным делом и переехал в Норвегию, затем в Эстонию. Женой Энтони стала художник-иллюстратор Анна Чайникова. У них родилось двое детей — мальчик и девочка. По данным, размещенным в интернете, в 2022 году семья вернулась в Россию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close