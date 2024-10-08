Воспитатель детсада в Металлострое подозревается в пьяной резне

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено в Колпинском районе Петербурга. Накануне ночью на улице Максима Горького ножевое ранение в живот получил 23-летний местный житель. Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, подозревается в совершении преступления девушка, работающая с детьми.

Потерпевший был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 23-летнюю воспитательницу, работающую в детском саду № 3. Было установлено, что с потерпевшим они выпивали, но начали ссориться. В результате девушка якобы ударила своего знакомого ножом.

Подозреваемая процессуально задержана и помещена в ИВС.