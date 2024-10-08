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Происшествия Смертельное ЧП на якутской шахте: в забое с людьми обрушилась порода

Смертельное ЧП на якутской шахте: в забое с людьми обрушилась порода

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На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло обрушение породы в очистном забое. Есть погибший, сообщает 8 октября МЧС.

В момент ЧП на аварийном участке находились четверо. Три человека эвакуировались самостоятельно, а один  оказался под завалом.

«Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — говорится в сообщении.

Шахта «Восточная Денисовская» входит в состав АО «ГОК „Денисовский“», принадлежащего ГК «Колмар».

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