Изабель Юппер находит любовь в новой мелодраме «Сидони в Японии»

Источник: кадр из трейлера/YouTube







10 октября на экраны выходит фильм Элиз Жирар «Сидони в Японии». В главной роли — звезда французского кино Изабель Юппер. Здесь она играет известную писательницу Сидони Персеваль. Недавно она потеряла любимого мужа. Сидони отправляется в Японию, чтоб представить там свою новую книгу, попадает из-за незнания языка и традиций в слегка комичные ситуации и постепенно влюбляется в своего японского издателя. Но женщину всё ещё преследует призрак её покойного супруга, которого она то и дело видит в самых неожиданных местах.

Мужа Сидони в картине сыграл немецкий актёр Август Диль, недавно снявшийся в роли Воланда в «Мастере и Маргарите». Роль загадочного издателя из Японии исполнил Цуёси Ихара, игравший в оскароносной драме Клинта Иствуда «Письма с Иводзимы».

Съемки проходили в Киото, Наосиме и во Франции.

Сама режиссер рассказывает, что сюжет фильма был вдохновлен её собственной первой поездкой в Японию в 2011 году в рамках рекламного тура её картины “Бельвиль-Токио”. Картина стала одной из последних работ для её соавтора Софи Фийер — режиссера, сценаристки и актрисы, умершей за два месяца до выхода фильма.

Премьера «Сидони в Японии» прошла на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках секции независимого кино «Авторские дни».

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Матвей Пирогов