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Происшествия Петербурженка постреляла по эвакуатору из игрушечного пистолета и получила год колонии

Петербурженка постреляла по эвакуатору из игрушечного пистолета и получила год колонии

Пассажирка решила вступиться за водителя в дорожном конфликте и достала пистолет. То, что он был игрушечным, от настоящего уголовного дела не спасло.

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7 комментариев

Инцидент произошел в седьмом часу вечера 6 февраля на Усть-Ижорском шоссе, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимая из салона BMW 518i на ходу обстреляла из игрушечного пистолета грузовой Mercedes-Benz, заставив водителя испугаться за свою жизнь и здоровье. На стекле автомобиля остались сколы.

Женщина вину полностью признала. Она пояснила, что началось все с дорожного конфликта. Подсудимая ехала со своим сожителем на его «БМВ», и на круговом перекрестке Усть-Ижорского шоссе водитель эвакуатора стал выталкивать их с дороги, не давая перестроиться, хотя у них был включен поворотник.

После этого они обогнали «Мерседес», и подсудимая, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, достала из сумки страйкбольный пистолет и несколько раз выстрелила из окна в сторону эвакуатора. Женщина заявила, что не целилась по машине специально, а хотела только напугать водителя за то, что его действия чуть не привели к ДТП. Пистолет она купила годом ранее, когда увлеклась страйкболом. Стреляет он круглыми пластиковыми пульками.

Женщина просила прекратить дело о хулиганстве за отсутствием состава, так как случившемуся предшествовал конфликт. Пистолет она выдала добровольно, а потерпевшему написала извинительное письмо. Извинения, а также 120 тысяч рублей, тот принял. Кроме того, женщина внесла 5 тысяч рублей в благотворительный фонд.

Колпинский районный суд Петербурга признал женщину виновной по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С 7 февраля подсудимая содержалась под стражей, так что после суда ее отпустили, сочтя наказание отбытым.

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Комментарии
7
AndrewBarsik
1 час
А тем временем сегодня в Саратове ранее дважды судимый (за тяжкие телесные ножом и за убийство ножом), но милостиво помилованный тем единственным, который у нас может миловать, зарезал молодую девушку, которая не хотела с ним поддерживать отношения. Это всё, что Вам вполне достаточно знать о правосудии в России.
Ref
1 час
Включили поворотник (а у них точно BMW?), а им не дали перестроится? Да как он мог, наглец!
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