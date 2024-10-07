Петербурженка постреляла по эвакуатору из игрушечного пистолета и получила год колонии

Инцидент произошел в седьмом часу вечера 6 февраля на Усть-Ижорском шоссе, сообщает 7 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимая из салона BMW 518i на ходу обстреляла из игрушечного пистолета грузовой Mercedes-Benz, заставив водителя испугаться за свою жизнь и здоровье. На стекле автомобиля остались сколы.

Женщина вину полностью признала. Она пояснила, что началось все с дорожного конфликта. Подсудимая ехала со своим сожителем на его «БМВ», и на круговом перекрестке Усть-Ижорского шоссе водитель эвакуатора стал выталкивать их с дороги, не давая перестроиться, хотя у них был включен поворотник.

После этого они обогнали «Мерседес», и подсудимая, ехавшая на переднем пассажирском сиденье, достала из сумки страйкбольный пистолет и несколько раз выстрелила из окна в сторону эвакуатора. Женщина заявила, что не целилась по машине специально, а хотела только напугать водителя за то, что его действия чуть не привели к ДТП. Пистолет она купила годом ранее, когда увлеклась страйкболом. Стреляет он круглыми пластиковыми пульками.

Женщина просила прекратить дело о хулиганстве за отсутствием состава, так как случившемуся предшествовал конфликт. Пистолет она выдала добровольно, а потерпевшему написала извинительное письмо. Извинения, а также 120 тысяч рублей, тот принял. Кроме того, женщина внесла 5 тысяч рублей в благотворительный фонд.

Колпинский районный суд Петербурга признал женщину виновной по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и приговорил к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С 7 февраля подсудимая содержалась под стражей, так что после суда ее отпустили, сочтя наказание отбытым.