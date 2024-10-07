Редкую поганку заметили в Петербурге

Необычная, хоть и неприметная птица остановилась в Петербурге во время перелёта на зимовку. Это серощёкая поганка. Её фотографии публикует 7 октября телеграм-канал «Ушами филина».

Серощёкая поганка занесена в Красную книгу Ленинградской области, встречается у нас редко, далеко не каждый год. Орнитологи замечали её в тростниках по берегам Невской губы, чаще во время сезонных миграций.



От своего сородича чомги (большой поганки) серощёкая отличается более короткой шеей, на затылке у неё есть хохолок. Достигает в длину 40–50 см, размах крыльев — 77–85 см.

