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Происшествия Полиция спасла грустную девочку на Дунайском проспекте

Полиция спасла грустную девочку на Дунайском проспекте

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Сотрудники патрульно-постовой службы спасли 14-летнюю школьницу из Фрунзенского района Петербурга. Девочка хотела совершить суицид, но сотрудники полиции смогли отговорить ее от этого опрометчивого поступка.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне днем в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что одноклассница прислала дочери фото и смс, сообщив, что не хочет жить. Девочка находилась где-то на Дунайском проспекте, точный адрес подружка назвать не смогла.

На Дунайский проспект мгновенно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и Госавтоинспекции. Обеспокоенные местные жители уже сообщили к тому времени в 112, куда ехать. Девочка была на балконе дома 53, корпус 2.

Наряд ППСП совместно с коллегами из Росгвардии снял 16-летнюю школьницу с парапета и передал бригаде скорой помощи. Подростка госпитализировали в детскую психиатрическую больницу. По данным «Фонтанки», девочка проживает с отцом, мачехой и тремя братьями. Ее родная мама умерла в 2011 году.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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