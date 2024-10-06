Театр «За Черной речкой» покажет обратную сторону жизни успешных женщин

6 и 11 октября в театре «За Черной речкой» покажут представление «На грани кабаре».
Новый спектакль, поставленный Марией Мирош и обозначенный как музыкально-драматический фарс, — это путешествие в мир, где блеск и внешнее благополучие скрывают глубокие трещины. Мир, где успешные женщины, казалось бы, достигшие всего, балансируют на грани нервного срыва.
История камерная: есть лишь загадочный конферансье и его очаровательные ассистентки. Они проводят смелый эксперимент, ставя под сомнение мнимое благополучие трех близких подруг: Софии, Юлии и Эмми. София, преданная учительница, Юлия, мудрый психотерапевт, и Эмми, острая на язык журналистка, — каждая из них утопает в потоке повседневных забот и мелких, но изматывающих проблем. Их жизнь, на первый взгляд, полна успеха и благополучия, но под поверхностью кипит хаос, грозящий поглотить их целиком.
Спектакль «На грани Кабаре» — это не просто комическая история о трех женщинах. Это путешествие вглубь человеческой души, где сталкиваются хрупкость и сила, рациональность и безумие. Перед зрителями встают острые вопросы: как не довести себя до полного разрушения? Как сохранить свою индивидуальность, не поддавшись давлению обстоятельств? В конце концов, как найти покой и ясность в этом сумасшедшем мире?
В спектакле заняты: Светлана Бакулина, Дарья Кривошеева, Татьяна Плотникова, Валерий Лаппо. Режиссер Мария Мирош с 1999 года работает в Молодежном театре на Фонтанке. На сцене театра «За Черной речкой» идет ее спектакль «Над пропастью во ржи».
16+
Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».