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Театр «За Черной речкой» покажет обратную сторону жизни успешных женщин

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2 комментария

6 и 11 октября в театре «За Черной речкой» покажут представление «На грани кабаре».

Новый спектакль, поставленный Марией Мирош и обозначенный как музыкально-драматический фарс, — это путешествие в мир, где блеск и внешнее благополучие скрывают глубокие трещины. Мир, где успешные женщины, казалось бы, достигшие всего, балансируют на грани нервного срыва.

История камерная: есть лишь загадочный конферансье и его очаровательные ассистентки. Они проводят смелый эксперимент, ставя под сомнение мнимое благополучие трех близких подруг: Софии, Юлии и Эмми. София, преданная учительница, Юлия, мудрый психотерапевт, и Эмми, острая на язык журналистка, — каждая из них утопает в потоке повседневных забот и мелких, но изматывающих проблем. Их жизнь, на первый взгляд, полна успеха и благополучия, но под поверхностью кипит хаос, грозящий поглотить их целиком.

Спектакль «На грани Кабаре» — это не просто комическая история о трех женщинах. Это путешествие вглубь человеческой души, где сталкиваются хрупкость и сила, рациональность и безумие. Перед зрителями встают острые вопросы: как не довести себя до полного разрушения? Как сохранить свою индивидуальность, не поддавшись давлению обстоятельств? В конце концов, как найти покой и ясность в этом сумасшедшем мире?

В спектакле заняты: Светлана Бакулина, Дарья Кривошеева, Татьяна Плотникова, Валерий Лаппо. Режиссер Мария Мирош с 1999 года работает в Молодежном театре на Фонтанке. На сцене театра «За Черной речкой» идет ее спектакль «Над пропастью во ржи».

16+

Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»

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Комментарии
3
почти бросил..)
53 минуты
Господи, что такое.. - Успешная Женщина?!..) - Литр не осилить тебе! - Сегодня - легко! - Смотри, тогда.. - Успешная Женщина.., похожа на.. - На что, Господи? - Серьёзно что ли об этом рассуждаешь?..) - Прости, забыли..) - Идеальную представь! - Господи, формально - можно, но реально - не прокатывает! - Неужели Идеальных ты не видел?! - Наоборот, почти Все Идеальны но, бывают же, наверное, Единственные?..) - Например?!..) - Твоя Жестокость Границ не знает! - Т.е., исходя из последних событий, даже в голову не прийдёт тебе, что кто-то доверил Женщине так называемый.. "бизнес"? - Нет никаких сомнений..) - Ставим точку? - Да.
267081996
32 минуты
Бакальчук заказала?
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