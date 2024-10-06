Театр «За Черной речкой» покажет обратную сторону жизни успешных женщин

Новый спектакль, поставленный Марией Мирош и обозначенный как музыкально-драматический фарс, — это путешествие в мир, где блеск и внешнее благополучие скрывают глубокие трещины. Мир, где успешные женщины, казалось бы, достигшие всего, балансируют на грани нервного срыва.

История камерная: есть лишь загадочный конферансье и его очаровательные ассистентки. Они проводят смелый эксперимент, ставя под сомнение мнимое благополучие трех близких подруг: Софии, Юлии и Эмми. София, преданная учительница, Юлия, мудрый психотерапевт, и Эмми, острая на язык журналистка, — каждая из них утопает в потоке повседневных забот и мелких, но изматывающих проблем. Их жизнь, на первый взгляд, полна успеха и благополучия, но под поверхностью кипит хаос, грозящий поглотить их целиком.