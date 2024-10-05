«Негодяи проникают в сообщества». Эксперты — о возможной блокировке Discord

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко считает, что блокировка сервиса не решит всех проблем Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU







Роскомнадзор может потребовать запретить работу сервиса Discord в России. Недавно сервис для геймеров оштрафовали на 3,5 миллиона рублей из-за отказа удалить запрещенную информацию. А недавно российские пользователи пожаловались на сбои в работе приложения.

Сервис Discord появился в 2015 году. Основную популярность ему принесли геймеры, которые общаются в голосовых и видеочатах во время игры.



На платформе создано множество сообществ по играм разных жанров и не только. В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и мир ушел на локдаун, некоторые школы и университеты проводили уроки и лекции в Discord. Его выбирали как альтернативу сервису Zoom, в котором групповые конференции ограничены по времени.

— «Дискорд» консолидирует максимальную аудиторию геймеров от мала до велика, и не только геймеров. Есть сообщества по интересам, хобби и даже группы людей, которые никак не связаны с компьютерными играми, — рассказал MSK1.RU директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

Подростки готовили нападение

Тема возможной блокировки снова всплыла после сообщения ФСБ о задержании подростков, которые готовили нападения через этот сервис. По данным силовиков, в их телефонах обнаружили опасные переписки в сервисе Discord.

— Установлена причастность девяти несовершеннолетних лиц к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан, — цитирует ТАСС ФСБ.

Александр Горбаченко отметил, что злоумышленники внедряются детям в доверие: разделяют с ними интересы и ведут диалоги с подростками.

— Это, скорее всего, гораздо более взрослые люди, чем те подростки, которые всё-таки на это попались. Они психологически подготовлены, знают определенные приемы. Выясняют у них какие-то проблемы, оказывают помощь, сочувствуют, — объяснил он MSK1.RU.

Ребенка обмануть несложно. И они этим пользовались. Александр Горбаченко директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия»

Эксперт уточнил, что люди, которые манипулируют подростками, могут делать это через любые социальные сети.

— Негодяи проникают в эти сообщества, особенно открытые, и начинают там свою деятельность. Будь то радикалы или торговцы наркотиками — это вопрос контроля чистоты своего сообщества со стороны администраторов, — объяснил Горбаченко.

Это не претензия к Discord. Сайт просто

дает возможность взаимодействовать людям с общими интересами. Александр Горбаченко директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия»

По словам Александра, руководство самого Discord не может защитить от радикалов, но они обязаны реагировать на запросы администраторов сообществ и вовремя блокировать подозрительных людей.

Кроме того, родители и учителя должны сами объяснять подросткам правила безопасного общения в интернете, проводить уроки и на примерах показывать последствия.

— Детям нашим нужно объяснять, что не надо выдавать личную информацию, плакаться на судьбу и свои проблемы в семье, в школе, в отношениях, — уверен эксперт.

Могут ли создать российский аналог?

После блокировки Instagram (деятельность запрещена в РФ) в России начались попытки создать аналог этой социальной сети. Многие пользователи перешли во «ВКонтакте», «Одноклассники», а на фоне замедления YouTube активно продвигается уже давно созданный RuTube.

Если в России создадут аналог Discord, он вряд ли будет таким же популярным, заявил в разговоре с MSK1.RU специалист ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Даниил Лопатников.

— Технически возможно реализовать коммуникационную платформу как Discord в России. Но, как и со всеми социальными сетями, для проекта важна не только техническая реализация, но и популярность у людей, — рассказал Лопатников.

Кто-нибудь помнит, что когда-то существовала соцсеть Google+? Технологический гигант создал инфраструктуру для общения, но люди предпочли остаться там, где общается большинство. Даниил Лопатников специалист ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»

Преимуществом Discord стало то, что одно сообщество могло объединить людей из абсолютно разных стран. Лопатников называет эту соцсеть инструментом «народной дипломатии».

— Живое общение молодых людей из Европы, Америки и других стран с нашими позволяет противодействовать антироссийской пропаганде. Люди понимают: «они такие же, как мы, играют с нами в одни видеоигры, любят такую же музыку — не могут они быть империей зла», — считает эксперт.