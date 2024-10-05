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Общество Больше спать и отдыхать. В ночь на воскресенье придется пик магнитной бури уровня G3

Больше спать и отдыхать. В ночь на воскресенье придется пик магнитной бури уровня G3

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1 комментарий

Магнитную бурю с пиком в ночь на воскресенье, 6 октября, прогнозируют эксперты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ожидается, что сила ее достигнет уровня G3, по международным масштабам классификация соответствует сильному шторму.

Причиной геомагнитного возмущения стал выброс плазмы, который зафиксировали накануне, к 15 часам по московскому времени облако пришло в точку L1 (1,5 миллиона км от Земли), а к 16:00 достигло орбиты. Основное внимание ученых приковано к сегодняшнему дню — они ожидают второй выброс массы от самой крупной солнечной вспышки за последние 7 лет.

Самые большие воздействия во время магнитной бури испытывают спутниковая связь и системы навигации.

Люди, считающие себя «метеозависимыми», могут отмечать перепады настроения, головную боль, а также вспышки агрессии и снижение работоспособности. Врачи напоминают, что «метеозависимость» — не болезнь, однако советуют в такие дни снижать физическую нагрузку, больше отдыхать, снизить уровень стресса и обеспечить правильный сон.

Уровень возмущения геомагнитного поля Земли пойдет на спад в понедельник, 7 октября.

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Комментарии
1
280241717
31 минута
Вот черт, а я шапочку из фольги потерял!
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