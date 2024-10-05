«На части разорву!» В Ленобласти блогер-«правозащитник» столкнулся с полицией и наговорил на три уголовных дела

Скандальный искатель справедливости из Карелии отправился за решётку после столкновения с ДПС в Лодейнопольском районе Ленобласти. Николай Поминов заявлял, что инспекторы не поняли, что за птица попалась в клетку, но полиция нашла время, чтобы изучить его YouTube-канал.

Источник: ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 октября, водителя с активной позицией сотрудники ДПС встретили на 235-м километре трассы Р-21 «Кола» в конце августа. Просьба предъявить права и регистрационные документы на «Тойоту Короллу» обернулась шоу. Мужчина вооружился камерой и запустил стрим.

«Вёл себя крайне вызывающе и явно провоцировал полицейских, устраивая им „экзамен“ на знание основ законодательства», — рассказали в главке.

Водителя доставили в отдел. По данным «Фонтанки», это 46-летний блогер из Карелии Николай Поминов. Скандал в поисках справедливости — основа его контента. Как и знакомый полицейским Сергей Дробышев, он бодается то с коррупцией, то с просрочкой. Всё фиксирует на видео и выкладывает в свой YouTube-канал, на который подписаны под 300 тысяч человек. Предлагает и юридические консультации. Эпизоду с полицией под Лодейным Полем там посвящено десяток видео.

В отделе активист продолжил сыпать резкостями. «Я разорву тебя! Я разорву тебя на части!» — кричал он, требуя вызвать скорую.

Поминову вменили неповиновение законному распоряжению полицейского. На заседании свою невиновность правонарушитель доказывал с таким пылом, что, как следует из решения суда, был удалён из зала за нарушение порядка. Итогом стали 12 суток административного ареста. Вынесенное 13 сентября постановление, конечно, обжалуется.

Пока блогер отдыхал в спецприёмнике, полицейские изучили его контент и поделились своими выводами со следователями. СК возбудил два дела по статьям об оскорблении (319 УК) и применении насилия против представителя власти (318 УК). Третье дело — о клевете, соединённой с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (128.1 УК). В его основе публикация о сотруднике ДПС.