Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

ю-з.

 763мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Куда пойти на выходных
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «На части разорву!» В Ленобласти блогер-«правозащитник» столкнулся с полицией и наговорил на три уголовных дела

«На части разорву!» В Ленобласти блогер-«правозащитник» столкнулся с полицией и наговорил на три уголовных дела

977
7 комментариев

Скандальный искатель справедливости из Карелии отправился за решётку после столкновения с ДПС в Лодейнопольском районе Ленобласти. Николай Поминов заявлял, что инспекторы не поняли, что за птица попалась в клетку, но полиция нашла время, чтобы изучить его YouTube-канал.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 5 октября, водителя с активной позицией сотрудники ДПС встретили на 235-м километре трассы Р-21 «Кола» в конце августа. Просьба предъявить права и регистрационные документы на «Тойоту Короллу» обернулась шоу. Мужчина вооружился камерой и запустил стрим.

«Вёл себя крайне вызывающе и явно провоцировал полицейских, устраивая им „экзамен“ на знание основ законодательства», — рассказали в главке.

Водителя доставили в отдел. По данным «Фонтанки», это 46-летний блогер из Карелии Николай Поминов. Скандал в поисках справедливости — основа его контента. Как и знакомый полицейским Сергей Дробышев, он бодается то с коррупцией, то с просрочкой. Всё фиксирует на видео и выкладывает в свой YouTube-канал, на который подписаны под 300 тысяч человек. Предлагает и юридические консультации. Эпизоду с полицией под Лодейным Полем там посвящено десяток видео.

В отделе активист продолжил сыпать резкостями. «Я разорву тебя! Я разорву тебя на части!» — кричал он, требуя вызвать скорую.

Поминову вменили неповиновение законному распоряжению полицейского. На заседании свою невиновность правонарушитель доказывал с таким пылом, что, как следует из решения суда, был удалён из зала за нарушение порядка. Итогом стали 12 суток административного ареста. Вынесенное 13 сентября постановление, конечно, обжалуется.

Пока блогер отдыхал в спецприёмнике, полицейские изучили его контент и поделились своими выводами со следователями. СК возбудил два дела по статьям об оскорблении (319 УК) и применении насилия против представителя власти (318 УК). Третье дело — о клевете, соединённой с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (128.1 УК). В его основе публикация о сотруднике ДПС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Слава России!
24 минуты
🤣🤣🤣
alexadmin
19 минут
Знать основы законодательства для сотрудников полиции - это серьезный вызов?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышка сотовой связи рядом с жилым домом. Это законно?
1 октября, 13:56
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
Новости компаний
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25