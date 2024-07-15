Блогер-«гастролер» и его метод. Рассказываем, как бороться с Дробышевым, если он придет к вам

Фото: сгенерировано ИИ Поделиться Поделиться





Персонаж, который три часа топтал пол в прихожей редакции «Фонтанки» и угрожал «все здесь залить газом», в Интернете активен, как ротавирус. Сергей Дробышев представляется то журналистом, то юристом, но чаще — блогером, который бодается то с коррупцией, то с просроченными сосисками. Повсюду видит ущемление своего достоинства, прав или здоровья. На вопрос, как давно бывал у психиатра, хвастается что «каждый месяц проходит медобследование».



В родном Стерлитамаке настолько забодал всех, что его продержали трое суток в камере, припомнили поклонение Бахусу и отобрали водительские права. Теперь Дробышев гастролирует в Петербурге. «Фонтанка» изучила жизненный путь блогера с замашками Васисуалия Лоханкина, который приходит к вам, чтобы навеки поселиться. Но главное — мы дарим вам универсальное оружие, против которого ни один назойливый блогер не устоит.



Все, о чем вы прочтете ниже, было бы смешно, если бы назойливый блогер не представлял угрозу. Причем не только ментальному, но и физическому здоровью окружающих. В редакции «Фонтанки», где его принимали без аплодисментов, Сергей Дробышев заявил: «Если сейчас кто-то будет перегибать палку, у меня с собой есть баллон газовый, я здесь просто нафиг все залью газом».



Собственным каналом на Youtube персонаж обзавелся в 2012 году. Чтобы поддерживать в нем жизнь, 45-летний Сергей Дробышев регулярно снимает на свой мобильный телефон не слишком разнообразное кино.

Сюжет из раза в раз повторяется: персонаж приходит в какое-либо учреждение или организацию, включает камеру и выдвигает какие-то требования. Развязывает спор, оскорбляется и звонит в 112 (причем десятки раз подряд), чтобы к нему приехали и приняли заявление. То и дело сообщает окружающим, что у него есть «писька» и поэтому его «надо судить за изнасилование, потому что он может кого-нибудь изнасиловать».



Если к Дробышеву ненароком прикоснуться, он тут же начинает испытывать страшную физическую боль и вызывает скорую помощь. «Но ведь вас всего лишь коснулись?» — удивляются попавшие в воронку блогерского кинематографа очевидцы. Но Дробышев парирует так: «Судя вашей логике, один раз коснулась. А как вы считаете, если я один раз коснусь кого-нибудь пиписькой, это как будет расцениваться?»

Если «юрист» проник в помещение, избавиться от него сложнее, чем от черной плесени. От госпитализации откажется, ехать в отдел полиции писать заявление — тоже.



Исполняет свои номера в разных городах страны. «У меня есть писька»

Например, в июне этого года Сергей Дробышев явился на судебное заседание в Стерлитамаке и начал вести видеосъемку. Речь шла о разделе имущества, и судья, по требованию сторон, которые никакого Дробышева не звали, потребовала постороннего удалиться. Тогда персонаж объяснил, что лучше судьи знает, «как проходят судебные процессы», пришел ради получения «юридической практики», а потом рассказал, что он тут не один, а с «писькой».

Затем Васисуалий отметился в Сочи, куда прибыл якобы на отдых. Но, как говорится, зарекалась ворона не тот шоколад клевать. В хостеле администратор попыталась снять копию паспорта гостя в соответствии с договором о заселении. И тот немедленно начал исполнять: затеял свару с администратором и вызвал полицию. Но женщина за стойкой регистрации уже на третьей минуте шоу соскочила с игры. «Я поняла в чем дело, — сказала она коллеге, пока Дробышев транслировал свое кино в Интернет. — Он блогер, он ведет канал. И он любит все превращать в фарс. У него там зрители сидят, ждут, когда начнется заваруха. Он на этом зарабатывает». Приехали двое росгвардейцев в бронежилетах и с автоматами. Этот сюжет Дробышев размусолил на сорокаминутное видео.



В Петербурге «гастролер» часами кошмарит хостелы и продуктовые магазины эконом-класса. Редакцию «Фонтанки» Дробышев решил взять в осаду после того, как наше издание опубликовало заметку о том, как он заспамил своими звонками экстренные службы города.

«Надеюсь я у вас найти приют»

Родом Сергей Дробышев из башкирского города Стерлитамака. Представляется то юристом, то журналистом, а то и правозащитником. В Интернете болтается сайт с его портретом и ФИО, а также с расценками на услуги: устное консультирование от 3 тысяч рублей, составление иска от 10 тысяч, посещение содержащегося в СИЗО или колонии — 10 тысяч, участие адвоката в суде — от 35 тысяч. При этом нигде нет прямого упоминания о том, есть ли у Дробышева юридическое образование или официальный статус адвоката. Юристов «на постоянную работу» он подыскивает через соцсети. А на сайте, посвященном котельному оборудованию, до сих пор значится, как сервисный специалист по ремонту и обслуживанию котлов.



Когда во время шоу дело доходит до оформления заявлений и жалоб, Дробышев скромно говорит, что не может назвать свое постоянное место работы. Как и домашний адрес или адрес прописки. В ответ на недоумение полицейских, персонаж поясняет — он блогер-журналист и «работает по всей стране». Как оставить ломбард с носом

Впрочем, Федеральная служба судебных приставов и суды знают о Дробышеве чуть больше, чем сам он готов рассказать.

Так, в системе ФСС на персонаже восемь исполнительных производств. Долги разные — от мелких, на 924 рубля, до невыплат по кредитам на 97 тысяч. Одно из имущественных взысканий — на 8,5 тысяч от 2017 года — до сих пор не закрыто.

Получить долги с Дробышева — задача нетривиальная. Минимум два крупных банка пытались судиться с ним из-за кредитов. Банку Русский Стандарт «правозащитник» задолжал 60 тысяч рублей. Осенью 2023 года Стерлитамакский горсуд не стал рассматривать иск, потому что уже в суде выяснилось, что ответчик сменил прописку с городской на деревенскую. Дело перенаправили в Илишевский райсуд. А когда там дошло до рассмотрения по существу, Дробышев заявил, что истец пропустил срок исковой давности. И добавил, что задолженность якобы погасил. Но никаких документов, подтверждающих это, предоставить не смог, потому что времени прошло много и найти их никак не получается. В иске было отказано.



Тремя годами ранее суд Стерлитамака рассматривал еще одно дело, касающееся долгов блогера-«гастролера». Как выяснилось, Дробышев продал истцу свой автомобиль, который оценил в 100 тысяч рублей. Но поставить машину на учет новый владелец не смог, потому что она оказалась под арестом, наложенным судебными приставами. Для незадачливого покупателя все закончилось хорошо, суд арест снял.

В 2014 году через суд с персонажа взыскивал «Альфа Банк», иск был удовлетворен частично. В том же году с Дробышевым судилось ООО «Ломбард Банкиръ плюс», где он заложил свой автомобиль. Но вместо того, чтобы передать машину директору ломбарда в соответствии с оформленной на него генеральной доверенностью, продал арестованное судом транспортное средство даме по фамилии Дробышева. В иске ломбарду было отказано, потому что истец требовал признать договор купли-продажи между однофамильцами недействительным, а надо было требовать другое — обратить взыскание на предмет залога.



«Я принял слабительное и не хотел ехать в полицию»

Судились с Сергеем Дробышевым и из-за его блогерской активности. Так, в мае 2023 года в Илишевском районном суде рассматривали два иска от владельца и сотрудника продуктовых магазинов в Башкортостане. Истцы пытались добиться удаления из Интернета видеороликов со своим изображением, потому что снимал Дробышев без их на то согласия. Но суд первой инстанции отказал обоим, потому что видеосъемка проводилась в помещении магазина — то есть, месте, открытом для свободного посещения.

Дробышев тоже любит подавать иски. Так, в мае в суде Стерлитамака вынесли решение по его иску к Министерству финансов РФ, МВД РФ, Управлению министерства внутренних дел РФ по г. Стерлитамак о компенсации морального вреда и взыскании убытков. Оказалось, что в родном Стерлитамаке непобедимого блогера по постановлению Стерлитамакского горсуда закрыли на трое суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Ситуация была для Дробышева типичная: в августе 2023 года ему предложили проехать в отдел полиции для дачи объяснений по очередному учиненному им шоу. В судебном решении говорится, что Дробышев не выполнил законные требования сотрудников полиции проследовать в служебный автомобиль, «упирался ногами, высказывал недовольство».



Дальше случился форменный баскетбол — постановление отменил Верховный суд Башкортостана, дело вернули на новое рассмотрение. В суде Дробышев рассказал, почему отказался ехать в отдел: «На тот момент, ваша честь, я выпил слабительное, и по естественными причинам у меня не было желания ехать в отдел полиции».

Но Стерлитамакский суд опять признал Дробышева виновным и постановил, что трое суток ареста ему таки положены. Верховный суд повторно отменил это решение «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» и закрыл дело окончательно. Тем не менее, Дробышеву пришлось провести в камере для административно-задержанных выписанные ему сутки. Из них двое суток арестанта не обеспечивали питанием, и у него «начались болезненные проявления в ЖКТ, с которыми он был вынужден обратиться в медицинское учреждение для получения помощи». За пережитые приключения Дробышев потребовал 500 тысяч рублей за моральный вред, а сверху — еще 121 тысячу убытков, 50 тысяч расходов на представителя и 4 тысячи госпошлины. Дело Дробышев выиграл, но суд умерил его аппетиты, снизив компенсацию морального вреда до 50 тысяч рублей, убытки — до 40 тысяч, а расходы на представителя — до 30 тысяч рублей.



Зачем он «проходит медобследование» каждый месяц

С декабря 2022 года по май 2023-го Дробышев судился разом с двумя инспекторами ДПС, начальником ГИБДД по Илишевскому району, всем его ведомством в целом и районный отделом МВД. Блогер требовал признать незаконным бездействие инспекторов дорожно-патрульной службы. Все началось с конфликта автолюбителей: Дробышев решил, что водитель «Тойоты», которая едва не столкнулась с его машиной, пьян. Блогер по обыкновению вызвал полицию. А спустя пять часов этот же водитель совершил на Дробышева «умышленный наезд», разумеется, заснятый на видео. Блогер немедленно испытал физическую боль и вызвал скорую и ДПС.

Увидев приближающуюся служебную машину, водитель «Тойоты» дал по газам и исчез в облаке пыли на грунтовке. Сотрудники ДПС включили проблесковый маячок и бросились в погоню. Но автомобиль скрылся за забором частного домовладения. В суде сотрудники объяснили, что зайти на территорию не смогли, потому что ворота были закрыты, а проверить водителя на алкогольное опьянение не удалось, так как патрульные не видели, кто именно сидел за рулем. Составленный в отношении водителя «Тойоты» протокол об оставлении места ДТП никакого развития не получил.



В суде Дробышев заявил, что сотрудники ГИБДД «вступили в сговор» с водителем «Тойоты». На основании представленного блогером видео суд постановил, что наезд и правда случился, а бездействие ДПС и правда было незаконным. Ответчики с решением не согласились и пошли с апелляцией в Верховный суд Башкортостана. Который решение первой инстанции отменил. В кассацию Дробышев на сей раз не пошел. Видимо, потому что в иске не было заявлено никакого морального ущерба.

Пока длилась эта тяжба, в январе 2023 года Дробышева лишили водительских прав. Прокурор республики Башкортостан подал иск к блогеру в интересах неограниченного круга лиц — вероятно, замученного интернет-активностью персонажа. Прокуратура провела проверку и выяснила, что у Сергея Дробышева, владеющего правами на управление транспортными средствами категорий В, В1, С, С1 и М, есть медицинские противопоказания. Оказалось, борец за правду минимум семь лет состоит на учете в Республиканском наркологическом диспансере поклонения Бахусу. И нуждается в дальнейшем наблюдении.



В решении суда, который аннулировал водительские права Дробышева, кроется разгадка, зачем он «проходит медобследование и сдает анализы» каждый месяц. А этим он хвастался 10 июля — во время своей трансляции осады редакции «Фонтанки». Так вот, согласно приказу Минздрава пациенты, находящиеся под диспансерным наблюдением, должны проходить осмотр врачом-психиатром-наркологом не реже одного раза в месяц на протяжении первого года ремиссии, в последующий год — не реже одного раза в шесть недель, а потом — не реже раза в три месяца.

В постановлении суда говорится, что до 2020 года блогер от диспансерного наблюдения уклонялся. А потом подал заявление во врачебную комиссию — мол, снимите с диспансерного наблюдения в связи со сменой места жительства. Но это не то же самое, что быть снятым с наблюдения в связи с выздоровлением. Полностью снять с наблюдения пациента комиссия может только после трех лет стойкой ремиссии. Подтверждений устойчивого слезания со стакана у Дробышева не было, и его водительские права аннулировали. В попытке их вернуть блогер прошел все инстанции, но ни Верховный суд Башкортостана, ни Шестой кассационный суд общей юрисдикции решение городского суда не отменили. Ни к чему не привела и попытка посудиться с отделением медицинской реабилитации в Стерлитамаке.



Теперь Дробышев взялся за Петербург. Его не смущает, что своими звонками он отвлекает полицию и скорую от тех, кому помощь нужна по-настоящему. Дробышев пилит контент. Его жертвами становятся люди, у которых при встрече с его напористым правоведением сдают нервы. Его аудитория — жаждущие скандала и неискушенные массы, на которые способность блогера запоминать номера статей КоАП производит гипнотическое воздействие. Теперь Сергей Дробышев, очевидно, намерен поминать «письку» и закидываться слабительным при виде полиции в Петербурге. Здесь у него уже появились последователи, у которых много свободного времени и, вероятно, нет опыта обращения в скорую с настоящими телесными повреждениями. Как бороться с блогерами-«гастролерами» и «рецидивистами»

Если Сергей Дробышев или его хунвейбины нагрянули к вам, первое, что надо помнить — не бойтесь. Совершая свои налеты на администраторов заведения или сотрудниц налоговой, которых отправили в торговый центр пропагандировать портал «Госуслуг», блогер делает ставку на страх. Который возникает у простого человека, если у него что-то потребовать строгим голосом, да еще и с упоминанием законодательства и пригрозив полицией. Выдержите паузу и переспросите, что конкретно ему нужно. Потом — сочувственно покивав — переспросите еще раз. Вы же очень хотите ему помочь. Но во рту у него какая-то каша, пусть прожует.



Правило номер два — сохраняйте спокойствие и каменное лицо с выражением вежливого сочувствия. Не кормите тролля. Как только вы начнете нервничать, злиться, повышать голос или обзываться, дробышевская публика придет в восторг. А сам блогер надуется, как тот самый орган, о наличии которого так любит напоминать, и примется звонить в 112, чтобы рассказать, что его оскорбили. Воздержитесь от бранных слов. Глядя в потолок и ни к кому конкретно не обращаясь, опишите ситуацию литературно и с юмором. Например, что вас очень утомляют мужчинки небольшого росточка, в шортиках и дурно пахнущие. Еще можно провести короткую лекцию на тему того, кто такой скуф и почему его жизнь, как правило, не удалась.

Правило третье. Не прикасайтесь к Дробышеву ни при каких обстоятельствах. Помните школьную игру в «сифозную тряпку»? Вот тут работает тот же принцип.



Не впускайте Дробышева в свое пространство дальше порога. Для этого достаточно двух-трех сотрудников, которые встанут в коридоре и не сдвинутся с места. Прорываться блогер не станет. Он понимает, что иначе против него заработает его же оружие: одно касание — и ты сифа.

Поскольку Дробышев намерен играть вдолгую, найдите способ убрать из прихожей, где он у вас обосновался, стулья. В конце концов, это ваши стулья, и они вам нужны прямо сейчас: лампочку в подсобке вкрутить, усадить беременную женщину в соседней комнате, в конце концов, если этот стул перевернуть вверх ножками, там внизу будет написано ваше имя, давай, мужик, вставай и проверим.



Если Дробышев сидит у вас на голове час или больше — начинайте есть. В конце концов, заедать стресс — это нормально. Закажите ароматную горячую пиццу, попросите коллегу принести вам из соседней забегаловки сочный, истекающий соусом бургер, достаньте бутерброд с шиночкой, приправленной чесночком. Налейте себе чаю. Безалкогольного, разумеется. Дробышеву ничего не предлагайте, он к вам не есть пришел. Позовите коллег, ешьте массово. Жуйте медленно и с удовольствием. Выжмите в чай лимончик, показывая Дробышеву и его виртуальной публике, что именно вы делаете. Пусть истекают слюнями.



Украсьте трансляцию Дробышева музыкой. Лучше, если на этот случай у вас будет припасена мощная беспроводная колонка. Врубите звук на полную. Для начала выберите что-нибудь из диснеевских мультиков. Отлично подойдет композиция «Отпусти и забудь». Во-первых, компания «Дисней» очень не любит, когда их песни используются без разрешения всякими блогерами на «Youtube». Видео с таким звуковым сопровождением забанят за нарушение авторских прав. Во-вторых, вы заглушите Дробышева, которому будет сложнее комментировать свое шоу. Колонка у вас беспроводная, стойте рядом, ходите следом (помня про правило «сифозной тряпки»), демонстрируйте хорошее настроение.

Помните: ваш незваный гость относится к себе и своей «работе» со звериной серьезностью. Ваша лучшая защита — смех.

Венера Галеева, Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

