«Я здесь просто нафиг все залью газом». Незадачливый блогер уже три часа обитает в прихожей «Фонтанки»

Герой публикации «Фонтанки» уже три часа вместе с сподвижниками отказывается покидать редакцию «Фонтанки». Приезд полиции его не смутил, он заявил о готовности «залить все газом».



Комедия в трех лицах на улице Зодчего Росси началась примерно в полпятого вечера 10 июля. Именно тогда в редакцию, как любого другого посетителя, впустили трех мужчин. Один из них некоторое время жаловался на некие притеснения со стороны авиакомпании, однако вскоре стало понятно, что цель визита другая. Герой «Фонтанки», юрист из Башкирии, пришел, чтобы таким образом наказать редакцию за новость, в которой его окрестили «гастролером». Речь шла о привычке серийно звонить в 112 по незначительным поводам, а после жаловаться на бездействие полиции.



Персонаж ведет эфир на своем YouTube-канале. Туда попали и приезд полиции (неоднократный), и его жалобы на больную руку, и пикировки с сотрудниками редакции. И приезд врачей, которым мужественный блогер живописует свои болевые ощущения. И конечно, основной профиль блогера — многочисленные звонки в полицию. В какой-то момент он произносит фразу: «Если сейчас кто-то будет перегибать палку, у меня с собой есть баллон газовый, я здесь просто нафиг все залью газом».