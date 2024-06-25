Правозащитник-гастролер из Уфы заспамил экстренные службы Петербурга

Юрист из Башкирии завалил заявками экстренные службы Петербурга. Вот уже два дня как он звонит по номеру 112 и сообщает о тех или иных мелких нарушениях. На все полиция обязана реагировать. О мучениях сотрудников системы МВД «Фонтанка» узнала 25 июня.

Сперва правозащитнику по имени Сергей не понравился принцип продажи абонементов в одном из фитнес-центров Мурино. Несколько раз мужчина звонил в полицию и требовал разобраться. Затем в Красногвардейском районе гастролер пытался устроиться в доставку, а в процессе начал скандалить, что у него просят персональные данные для оформления. В Кировском районе неугомонный юрист приметил бабушку с вязаными носками и снова обрушил на полицию лавину звонков, требуя чуть ли не группу захвата.

