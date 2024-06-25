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    Правозащитник-гастролер из Уфы заспамил экстренные службы Петербурга

    1957
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    Юрист из Башкирии завалил заявками экстренные службы Петербурга. Вот уже два дня как он звонит по номеру 112 и сообщает о тех или иных мелких нарушениях. На все полиция обязана реагировать. О мучениях сотрудников системы МВД «Фонтанка» узнала 25 июня.

    Сперва правозащитнику по имени Сергей не понравился принцип продажи абонементов в одном из фитнес-центров Мурино. Несколько раз мужчина звонил в полицию и требовал разобраться. Затем в Красногвардейском районе гастролер пытался устроиться в доставку, а в процессе начал скандалить, что у него просят персональные данные для оформления. В Кировском районе неугомонный юрист приметил бабушку с вязаными носками и снова обрушил на полицию лавину звонков, требуя чуть ли не группу захвата.

    За пару дней в службу 112 он позвонил 20 раз. На все вызовы полиция отреагировала как и положено. Впрочем, Сергей все равно пожаловался и на сотрудников МВД. Сколько дней правозащитник из Уфы намеревается гостить в Петербурге, неизвестно. Полиция запасается терпением.

    Разумеется, юрист устраивает разборки на ровном месте не бескорыстно. «Фонтанка» изучила профиль заявителя, мужчина ведет свой блог на YouTube, в котором делится своими правовыми приключениями.

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