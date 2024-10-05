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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Театры Сергей Бызгу предложит зрителям заглянуть в темную комнату «Камеры обскура»

Сергей Бызгу предложит зрителям заглянуть в темную комнату «Камеры обскура»

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Театр «Драм.Площадка» 5, 6 и 26 октября на камерной сцене студии «Лендок» представит премьерный спектакль «Камера Обскура». Эта постановка станет первым обращением юного коллектива к творчеству Владимира Набокова.

«Драм.Площадка» — самый молодой государственный театр Петербурга. Костяк труппы составил недавно выпустившийся курс Сергея и Галины Бызгу. Сергей Бызгу выступил не только в качестве режиссера, но и в роли инсценировщика постановки: «Меня особенно заинтересовали две темы романа Набокова. Первая — обаятельное зло, так легко вовлекающее человека в адскую карусель, в круговерти которой разрушается все, что человеку дорого. И вторая тема — хрупкого мира семейного очага, что так легко разрушить. Я считаю, что обе темы сегодня остро актуальны».

Роман Владимира Набокова «Камера обскура», написанный в 1932 году, раскрывает историю творческого кризиса человека, который, пытаясь найти вдохновение и смысл в своем существовании, погружается в мир фантазий. Знаток живописи Бруно Кречмар был охвачен страстью к юной актрисе Магде и бросил свою семью и карьеру. В погоне за любовью и красотой он оказывается втянутым в паутину обмана и предательства, что приводит его к полному разрушению. Вслед за писателем, Сергей Бызгу погружает зрителя в «темную комнату» запретных фантазий и тайных помыслов людей, увлеченных погоней за удовольствиями.

Набоков. несмотря на то, что «Камера обскура» считается одним из его наиболее автобиографичных произведений, был не особенно доволен этой книгой. Он считал, что роман не достиг желаемой глубины. В одном из интервью писатель даже назвал его не слишком удачным. Несмотря на это, «Камера Обскура» получила признание критиков и читателей, и многие отмечают его тонкую эмоциональную природу, а также глубокий анализ творческого процесса и человеческой психики.

18+

Арина Хек, специально для «Фонтанки.ру»

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