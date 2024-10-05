6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

Чтобы понять, стоит ли искать подберезовики в лесу, нужно посмотреть на кроны деревьев. Грибы растут до тех пор, пока на березе остаются листья, — после того, как последний желтый листок падает с веток, дерево впадает в спячку до весны, а за ним засыпает и грибница.