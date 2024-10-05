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Образ жизни обзор 6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

6 грибов, которые можно собирать до поздней осени: даже снег им не помеха

Вы еще успеваете набить ими пару-тройку корзин

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1 комментарий

Среди опавших листьев еще полным-полно грибов

Если вы думали, что с приходом октября грибной сезон можно закрывать, то как бы не так. Под опавшими желтыми листьями спрятано еще полным-полно шляпок, а некоторые особо стойкие виды останутся дожидаться грибников и после первого снега. Вооружаемся ножиком, одеваемся потеплее и отправляемся в лес за грибами, которые растут до поздней осени.

  1. Вешенки
  2. Зимние опята
  3. Рыжики
  4. Маслята
  5. Подберезовик
  6. Белый гриб
  7. Опрос
1

Вешенки

Вешенки по праву называют одними из самых стойких грибов. Им не страшны низкие температуры, поэтому даже после заморозков их без труда можно найти в лесу.

Опознать вешенку можно по воронкообразной шляпке с подвернутыми краями. Часто несколько грибов растут вместе и напоминают веер. Ищите их на мертвой древесине и на ослабленных деревьях.

Вешенки не только вкусные, но и очень полезные — они помогают при профилактике заболеваний сердца и сосудов благодаря своему свойству уменьшать концентрацию холестерина в крови. Также эти грибы способны блокировать рост и деление злокачественных клеток молочных желез и толстого кишечника у женщин и простаты у мужчин.

2

Зимние опята

В отличие от своего родственника — опенка осеннего, — зимний вид встречается в лесу до конца ноября. Даже среди снега на него можно наткнуться, если внимательнее смотреть на упавшие на землю деревья и пни.

Зимние грибы очень похожи на другие опята: шляпка желто-коричневого или медового цвета, кремовая мякоть с приятным ароматом. Главное отличие от весеннего родственника — отсутствие кольца на ножке.

Главное — не путать зимние опята и коллибию веретеноногую. Несъедобный похожий вид отличается красно-коричневой шляпкой и перекрученной рыже-красной ножкой, которая сильно сужается в конце.

На снимке — коллибия веретеноногая. Этот гриб собирать не нужно, он считается несъедобным и может вызвать отравление

3

Рыжики

Рыжик — еще один гриб, который продолжает расти в лесу до поздней осени. Чаще всего ближе к концу сезона встречаются рыжики сосновые — ищите их среди сосен, елей, кедров и пихт.

Отличить рыжик можно по воронковидной оранжевой шляпке с краями, загнутыми внутрь. При прикосновении гриб окрашивается в зеленовато-голубой цвет. Мякоть у рыжика на изломе сначала краснеет, а затем зеленеет.

4

Маслята

Опытные грибники рассказывают, что маслята встречаются в хвойных лесах вплоть до ноября, так что смело ищите их поздней осенью. Пока температура не опустится до -5, они продолжат обильно плодоносить.

Масленок отличается от других грибов выпуклой шоколадно-буроватой шляпкой с бугорком посередине и очень слизистой кожицей, которая легко отделяется от мякоти. Еще одно отличие маслят — кольцо на ножке.

5

Подберезовик

Чтобы понять, стоит ли искать подберезовики в лесу, нужно посмотреть на кроны деревьев. Грибы растут до тех пор, пока на березе остаются листья, — после того, как последний желтый листок падает с веток, дерево впадает в спячку до весны, а за ним засыпает и грибница.

Подберезовик не трудно отличить по аккуратной полукруглой шляпке с гладкой кожицей серо-бурого или коричневатого цвета. Обратите внимание на ножку — на ней обязательно должны виднеться черные чешуйки, напоминающие крапинку. На срезе мякоть гриба белая или слегка розовая, с приятным запахом.

6

Белый гриб

Боровик — один из главных трофеев у грибников. Его также можно встретить в лесу и поздней осенью. Несмотря на то что пик активности у белого гриба начинается в сентябре, его часто встречают в лесу вплоть до декабря.

Чаще всего белый гриб можно найти рядом с дубами и в елово-березовых зарослях. Его можно легко отличить по ножке — на ней обязательно должна проглядываться светлая сетка. Также у боровика всегда желтоватая или белая нижняя поверхность шляпки и белая мякоть на срезе.

7

Опрос

Продолжаете искать грибы в лесу поздней осенью?

Разумеется, ищу грибы, пока снег не выпадет
Выхожу в лес по грибы, но уже не так часто
Уже не ходим — еще в сентябре столько грибов собрали, что девать некуда
А я вообще грибы не собираю

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Комментарии
1
Ясвидетельачтослучилось?
44 минуты
зеленушки...
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