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Происшествия Отсылка к Корану и пугающие фото. Священники храма Ксении Петербургской заявили об угрозах

Отсылка к Корану и пугающие фото. Священники храма Ксении Петербургской заявили об угрозах

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10 комментариев

Священнослужители из храма Святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице столкнулись с угрозами от неизвестных. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 октября.

Так, отец Кирилл попросил привлечь к ответственности неизвестных, которые 4 августа в мессенджере прислали ему фотографию с надписью «Смерть». А отец Вадим рассказал, что в конце июля на стене храма кто-то оставил граффити со ссылкой на слова из Корана. Священник ответил, что в строчках, на которые указал аноним, говорится о расправе над неверными. 4 августа на телефон отца Вадима пришло то же самое, только на арабском языке. Священники попросили усилить их безопасность.

Ранее мусульманские граффити появлялись у Аничкова дворца. Художника задержали, в отношении него возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия.

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Комментарии
11
282796757
1 час
Ума не приложу, чувства каких верующих в данном случае нуждаются в защите.
282694747
33 минуты
Жабогадюкинг
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