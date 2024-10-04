Отсылка к Корану и пугающие фото. Священники храма Ксении Петербургской заявили об угрозах

Так, отец Кирилл попросил привлечь к ответственности неизвестных, которые 4 августа в мессенджере прислали ему фотографию с надписью «Смерть». А отец Вадим рассказал, что в конце июля на стене храма кто-то оставил граффити со ссылкой на слова из Корана. Священник ответил, что в строчках, на которые указал аноним, говорится о расправе над неверными. 4 августа на телефон отца Вадима пришло то же самое, только на арабском языке. Священники попросили усилить их безопасность.