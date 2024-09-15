«Я больше не буду рисовать на улице». Полиция задержала иностранного художника, испортившего Аничков дворец

Полиция Центрального района поймала подозреваемого в нанесении художеств на постамент статуи воинов у Аничкова дворца. Примерно две недели назад неизвестный нанес на него непонятную надпись зеленого цвета. Граффити оперативно закрасили, но спустя неделю аналогичное появилось на заборе. Представитель жилинспекции обратился с заявлением в полицию. Было возбуждено дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.



Как рассказали 15 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу утром у дома 4 по Московскому проспекту. Вероятный художник — 28-летний мигрант, проживающий в хостеле. На миграционном учете он не состоит.