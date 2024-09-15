«Я больше не буду рисовать на улице». Полиция задержала иностранного художника, испортившего Аничков дворец

Полиция Центрального района поймала подозреваемого в нанесении художеств на постамент статуи воинов у Аничкова дворца. Примерно две недели назад неизвестный нанес на него непонятную надпись зеленого цвета. Граффити оперативно закрасили, но спустя неделю аналогичное появилось на заборе. Представитель жилинспекции обратился с заявлением в полицию. Было возбуждено дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.
Как рассказали 15 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу утром
видео из телеграм-канала Петербургская полиция
Задержанный признал свою вину и попросил прощения на камеру. «Я больше не буду рисовать на улице», — пообещал он. Мотив своего поступка мужчина назвать не смог.
Скульптуры молодых воинов вернулись к Аничкову дворцу из реставрационных мастерских