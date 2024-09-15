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    «Я больше не буду рисовать на улице». Полиция задержала иностранного художника, испортившего Аничков дворец

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    Полиция Центрального района поймала подозреваемого в нанесении художеств на постамент статуи воинов у Аничкова дворца. Примерно две недели назад неизвестный нанес на него непонятную надпись зеленого цвета. Граффити оперативно закрасили, но спустя неделю аналогичное появилось на заборе. Представитель жилинспекции обратился с заявлением в полицию. Было возбуждено дело по статье о повреждении объектов культурного наследия.

    Как рассказали 15 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый был задержан в пятницу утром у дома 4 по Московскому проспекту. Вероятный художник — 28-летний мигрант, проживающий в хостеле. На миграционном учете он не состоит.

    видео из телеграм-канала Петербургская полиция

    Задержанный признал свою вину и попросил прощения на камеру. «Я больше не буду рисовать на улице», — пообещал он. Мотив своего поступка мужчина назвать не смог.

    Скульптуры молодых воинов вернулись к Аничкову дворцу из реставрационных мастерских в 2018 году. Каждая из них весит 400 килограммов. Воины олицетворяют народ, вставший на защиту России в войне 1812 года.

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