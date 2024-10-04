«Мы будем украинцев поддерживать, потому что мы понимаем, что следующими будем мы» — Лукашенко о взаимоотношениях с Украиной

Лукашенко поделился тем, как видит взаимоотношения Минска и Киева, а также добавил, что белорусы поддержат украинцев, если Польша захочет захватить западные земли страны. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Пул Первого в своем Telegram-канале.
Александр Лукашенко прилетел в Брестскую область и на встрече с жителями региона высказался о взаимоотношениях с Украиной. По словам президента, Белоруссия не собирается воевать с украинцами и будет делать все возможное для мирного существования с ними.
Кроме того, как отмечает Лукашенко, если угроза нападения Польши на Украину станет реальной, то белорусы помогут украинскому народу.
«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать, потому что мы понимаем, что следующими будем мы», — объясняет Лукашенко.
В своей речи глава Белоруссии также подчеркнул, что властям Украины следует думать о будущем страны и о том, кому придется ее восстанавливать.
«Он (президент Украины Владимир Зеленский — Прим. ред.) не едет в Минск и в Москву, чтобы договориться и, в конце концов, закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны. <…> Никто их восстанавливать не будет», — утверждает Лукашенко.
Президент Белоруссии предполагает, что если Дональд Трамп станет президентом Америки, то на вряд ли будет помогать Киеву. Так, украинцам придется восстанавливать страну с помощью близких им людей — прежде всего, белорусов, заключает Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку», — предложил Лукашенко. По его мнению, «эта драчка» не нужна «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам».
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