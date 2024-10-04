Киносъемки сузят и перекроют улицы в центре Петербурга

Для съемок сериала «Черное облако-2» в субботу, 5 октября, с полуночи до 16:00 запретят парковаться на Пушкинской улице от Кузнечного переулка до дома 5, в Лиговском переулке и на четной стороне улицы Марата от Колокольной улицы до дома 12. А с 7:00 до 16:00 указанный участок Пушкинской улицы и Лиговский переулок будут перекрывать, но не более чем на 15 минут в час, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.