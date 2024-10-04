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Город Киносъемки сузят и перекроют улицы в центре Петербурга

Киносъемки сузят и перекроют улицы в центре Петербурга

Съемки сериала «Черное облако-2» и художественного фильма «Левша» изменят схему движения и парковки в центре Петербурга. Ограничения будут вводить 5 и 6 октября.

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Для съемок сериала «Черное облако-2» в субботу, 5 октября, с полуночи до 16:00 запретят парковаться на Пушкинской улице от Кузнечного переулка до дома 5, в Лиговском переулке и на четной стороне улицы Марата от Колокольной улицы до дома 12. А с 7:00 до 16:00 указанный участок Пушкинской улицы и Лиговский переулок будут перекрывать, но не более чем на 15 минут в час, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Для съемок «Левши» движение будут только ограничивать, но в течение двух дней. С 5:00 до 22:00 5 и 6 октября будут сужать проезжую часть Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Литейного моста и набережной Кутузова от Литейного моста до Гагаринской улицы.

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