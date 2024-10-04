Трамп рассказал, что произойдет с США в случае победы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выборы в стране станут последними, если победу в гонке одержит его оппонент от демократов Камала Харрис. Об этом он заявил на ужине в Аспене, пишет 4 октября The Guardian.

Как отмечает издание, высказывание Трампа прозвучало в контексте обсуждения миграционной политики США. Американский бизнесмен Илон Маск ранее критиковал правящую Демократическую партию США, которая «специально завозит» мигрантов в колеблющиеся штаты, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах.

Предприниматель также указал на то, что голосование в ноябре в таком случае станет последним для страны.

Выборы в США пройдут 5 ноября.