Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 761мм 89%
Подробнее
7 Пробки
USD 95,03
EUR 104,87
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Иран атаковал Израиль
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Политика Трамп рассказал, что произойдет с США в случае победы Харрис

Трамп рассказал, что произойдет с США в случае победы Харрис

3 769
10 комментариев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выборы в стране станут последними, если победу в гонке одержит его оппонент от демократов Камала Харрис. Об этом он заявил на ужине в Аспене, пишет 4 октября The Guardian.

Как отмечает издание, высказывание Трампа прозвучало в контексте обсуждения миграционной политики США. Американский бизнесмен Илон Маск ранее критиковал правящую Демократическую партию США, которая «специально завозит» мигрантов в колеблющиеся штаты, чтобы получить больше голосов на предстоящих выборах.

Предприниматель также указал на то, что голосование в ноябре в таком случае станет последним для страны.

Выборы в США пройдут 5 ноября.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
274573038
1 час
Угу..(А земля налетит на небесную ось((Ничего не случится даже если гарант помрет-все будет так же ничего не произойдет и не случится-все проснутся и пойдут на работу
Рострелли
49 минут
Трамп уже несет такую ахинею. Прям на пределе умственных возможностей.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25
Группа «Эталон» вошла в перечень компаний с развитием ESG на уровне «выше среднего»
3 октября, 15:40
Setl Group лидирует по объему ввода жилья в Санкт-Петербурге
3 октября, 15:05